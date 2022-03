(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 14/3 trong khoảng 31.800 - 32.600 đồng/kg. Giá cà phê trên 2 sàn thế giới có diễn biến trái chiều.

Giá cà phê hôm nay ngày 14/3: Cà phê Robusta giảm ở mốc 1.425 USD/tấn. Ảnh: TL

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2021 giảm 12 USD/tấn giao dịch ở mức 1.407 USD/tấn, giao tháng 7/2021 giảm 11 USD/tấn ở mức 1.432 USD/tấn. Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2021 tăng 0,8 cent/lb ở mức 133,15 cent/lb, giao tháng 7/2021 tăng 0,65 cent/lb ở mức 135 cent/lb.

Dù phiên cuối tuần giá cà phê 2 sàn thế giới có diễn biến trái chiều, nhưng tổng kết chung đều tăng nhẹ. Giá Robusta thất bại ở mốc 1.425 USD/tấn để quay về vùng tích lũy. Nguyên nhân một phần do sự rối ren hậu Brexit và báo cáo kinh tế tháng 1 của Vương quốc Anh thấp hơn dự kiến. Trong khi việc tiêm chủng của khối châu Âu (EU) bị đánh giá tụt hậu hơn tất cả do lo ngại hiệu quả của vắc-xin và nhất là ECB không có ý định mở rộng chương trình kích thích tiếp theo sau gói 1,9 ngàn tỷ USD của Mỹ do lo ngại lạm phát không thể kiểm soát được.

Trong khi đó, giá Arabica được hỗ trợ bởi tâm lý hưng phấn của gói 1,9 nghìn tỷ USD của Mỹ. Đồng thời những nghi ngại về tình hình thời tiết tại Brazil đã giúp giá Arabica tiếp tục tăng nhẹ.

Trong nước, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 32.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 32.500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.600 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.500 đồng/kg./.