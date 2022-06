Giá cà phê hôm nay ngày 1/6 tại thị trường thế giới và trong nước tiếp tục đà tăng nhẹ và có nhiều tín hiệu thể hiện sự hồi phục. Hiện, giá cà phê trong nước tăng nhẹ lên mức 41.600 - 42.200 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ vọng hồi phục. Ảnh: Diệu Hoa

Tăng nhẹ tại thị trường thế giới và trong nước

Tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay ngày 1/6 đồng loạt tăng nhẹ ở 2 sàn giao dịch lớn. Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 7/2022 tăng 1 USD/tấn ở mức 2.106 USD/tấn, giao tháng 9/2022 tăng 4 USD/tấn ở mức 2.110 USD/tấn.

Còn giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 7/2022 tăng 2,75 cent/lb, ở mức 231,25 cent/lb, giao tháng 9/2022 tăng 2,4 cent/lb, ở mức 231,45 cent/lb.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường cà phê thế giới tiếp tục đà tăng tốt khi sàn New York có sự hỗ trợ của tỷ giá đồng Real tiếp tục mạnh lên. Các thị trường hàng hóa nói chung tỏ ra lạc quan hơn khi Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa cứng rắn ở Thượng Hải. Kỳ vọng chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu sớm được nối lại một cách nhanh chóng.

Tương tự, giá cà phê tại thị trường trong nước tăng nhẹ thêm 100 đồng/kg so với hôm qua và giao dịch quanh ngưỡng 41.600 - 42.200 đồng/kg.

Cụ thể, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 41.600 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 42.200 đồng/kg. Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê lần lượt thu mua ở mức 42.100 và 42.000 đồng/kg. Tại Chư Prông (Gia Lai) đang ở mức 42.100 đồng/kg; ở Pleiku và Ia Grai cùng mức 42.000 đồng/kg; còn, giá cà phê tại Kon Tum đang thu mua với mức 42.100 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê đạt gần 2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê trong tháng 5/2022 đạt khoảng 2,5 triệu bao, tăng 15,20% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu niên vụ hiện tại 2021/2022 sẽ đạt tổng cộng 17.460.410 bao, tăng 6,57% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 5 tháng đầu năm dương lịch 2022 đạt tổng cộng xấp xỉ 2 tỷ USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh rõ giá cả gia tăng tại thị trường cà phê kỳ hạn so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định về thị trường trong nước hiện tại, chuyên gia ngành cà phê Nguyễn Quang Bình cho hay, do cuộc xung đột Nga - Ukraine đẩy giá hàng hóa thương phẩm tăng khá đều. Chỉ số hàng hóa giao ngay Bloomberg (Bloomberg Commodity Spot Index) tính từ đầu năm 2022 đến nay tăng 33% trong tất cả nhóm hàng, từ năng lượng, kim loại đến nông sản.

Điều này được thể hiện qua lượng vốn đổ vào các danh mục đầu tư của các nhóm quỹ kinh doanh hàng hóa (ETF). Lượng vốn tăng là một chứng minh cho thấy tâm lý ủng hộ giá hàng hóa thời gian qua rất mạnh. Nhưng người ta đang lo nếu đổ vào quá tay, thì cũng có lúc rút ra mạnh tay ảnh hưởng đến giá hàng hóa, nhất là khi Fed đang báo hiệu tăng lãi suất điều hành đồng USD mạnh hơn.

Ông Bình cho biết, dù không ít nhà kinh doanh cà phê Việt Nam đã chọn hướng thuê tàu rời để đưa hàng sang các nước nhập khẩu, nhưng chỉ các doanh nghiệp lớn, có mạng lưới hoạt động rộng khắp mới có khả năng thuê tàu cho riêng mình. Doanh nghiệp cà phê Việt Nam, thường chỉ cỡ trung và nhỏ, bán qua trung gian là chủ yếu, nên chưa thể chủ động bán hàng như trước đại dịch. Sức bán vì vậy mà hạn chế.