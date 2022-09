Giá cà phê hôm nay ngày 19/9 tiếp tục điều chỉnh giảm sâu

(TBTCO) - Giá cà phê ngày 19/9 tiếp nối xu hướng tiêu cực do lo ngại rủi ro tăng cao trước khả năng hầu hết các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ do lạm phát.

Giá cà phê hôm nay ngày 19/9 tiếp nối xu hướng tiêu cực. Ảnh TL minh họa

Theo các nhà khảo sát thị trường, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2022 giảm 24 USD/tấn ở mức 2.186 USD/tấn, giao tháng 11/2022 giảm 24 USD/tấn ở mức 2.202 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2022 giảm 1,1 cent/lb, ở mức 218,05 cent/lb, giao tháng 12/2022 giảm 1,3 cent/lb, ở mức 215,1 cent/lb.

Các chuyên gia đánh giá, tính chung tuần trước, thị trường London có 5 phiên giảm liên tiếp. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 11 giảm tất cả 62 USD, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình. Tương tự, thị trường New York có 1 phiên tăng và 4 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 12 giảm tất cả 13,40 cent, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Nổi bật tuần qua là các báo cáo chỉ số kinh tế Mỹ tiếp tục xu hướng tiêu cực, dẫn đến suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách hơn nữa, để ngăn chặn lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung. Các giới đầu cơ hàng hóa hầu như rời khỏi các thị trường.

Báo cáo tồn kho tháng 8 của Hiệp hội Cà phê hạt (GCA) ở Bắc Mỹ tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh người Brazil đẩy mạnh bán hàng vụ mới năm nay, do tỷ giá đồng Reais đang ở mức có lợi, cũng khiến giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn duy trì sự tiêu cực kéo dài.

Tâm điểm chú ý của các thị trường trong tuần này là cuộc họp điều hành chính sách tiền tệ định kỳ của Fed – Mỹ và Copom – Brazil nhằm xem xét khả năng nâng mức lãi suất cơ bản lên thêm nữa nhằm ngăn chặn lạm phát vượt mức.

Thị trường cà phê trong nước hôm nay đi ngang so với cùng thời điểm sáng hôm qua và dao động trong khoảng 46.900 - 47.500 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua với mức 46.900 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk giá cà phê ở mức 47.400 - 47.500 đồng/kg. Tỉnh Đắk Nông, Gia Lai giá cà phê thu mua ở mức 47.300 - 47.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 47.400 đồng/kg.

Trước diễn biến giá cà phê thế giới tuần tới sẽ tiếp tục giảm nhiều, giá cà phê trong nước cũng chịu áp lực lớn có thể giảm điểm. Tuy nhiên, do cà phê chưa đến vụ, tồn kho cà phê không lớn, điều này được kỳ vọng sẽ giúp giá cà phê trong nước có hi vọng giữ được mức giá đi ngang so với hiện tại./.