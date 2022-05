(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 23/5/2022 trong nước và thế giới không có biến động mới.

Giá cà phê hôm nay ngày 23/5 đi ngang tại ba miền. Ảnh: TL

Theo các nhà phân tích thị trường, tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay không có biến động mới ở cả 2 sàn giao dịch lớn. Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 7/2022 giảm 24 USD/tấn, ở mức 2.056 USD/tấn; giao tháng 9/2022 giảm 22 USD/tấn, ở mức 2.059 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 7/2022 giảm 2,85 cent/lb, ở mức 215,85 cent/lb; giao tháng 9/2022 giảm 2,8 cent/lb, ở mức 216 cent/lb.

Tuần qua, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng. Trong đó, giá cà phê Robusta tại sàn London có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng tất cả 16 USD và kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng tất cả 16 USD. Khối lượng giao dịch khá thấp dưới mức trung bình.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng đan xen. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 7 tăng tất cả 1,95 cent và kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng tất cả 1,95 cent. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Các chuyên gia nhận định, hiện nay, thị trường cà phê ngoài chịu tác động tiêu cực từ tỷ giá đồng USD còn đang bị chi phối bởi 2 yếu tố.

Thứ nhất, thông tin sương giá trên các vùng trồng cà phê ở phía Đông Nam Brazil. Viện khí tượng quốc gia INMET Brazil khẳng định không còn nguy cơ sương giá ở các vùng cà phê kể từ sáng thứ Năm và nền nhiệt sẽ bắt đầu ấm hơn với nhiều cơn mưa rải rác ở khắp nơi. Tuy vậy, các giới đầu cơ tỏ ra thận trọng, tiếp tục đứng bên ngoài các thị trường, cho nên khối lượng thương mại trong tuần qua khá thấp trên cả 2 sàn cà phê kỳ hạn.

Thứ hai là báo cáo khảo sát vụ mùa lần hai của Conab (Brazil), ước tính vụ mùa năm nay của Brazil sẽ đạt tổng cộng 53,4 triệu bao tăng 12% so với năm 2021, nhưng sẽ giảm 15,3% so với mức kỷ lục của năm 2000. Theo đó, sản lượng Conilon Robusta sẽ đạt mức kỷ lục 17,7 triệu bao, tăng 8,66% và dự đoán sản lượng Arabica sẽ đạt 35,7 triệu bao, tăng 13,6% so với vụ năm ngoái.

Với số liệu trên, niên vụ 2021 - 2022 toàn cầu đang thiếu 5,1 triệu bao cà phê bỗng nhiên sang kỳ 2022 - 2023 lại dư 1,7 triệu bao. Điều này cho thấy, vụ cà phê năm nay tại Brazil được mùa. Chuyên gia khẳng định, năm 2022 nguồn cung cà phê không thiếu, mà còn dư. Đặc biệt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài càng làm tình hình tiêu thụ cà phê thêm khó khăn.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước hôm nay ổn định.

Hiện tại, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 40.600 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 41.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 41.100 đồng/kg. Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 41.100 và 41.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 41.100 đồng/kg, ở Pleiku và Ia Grai cùng mức 41.000 đồng/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 41.100 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt đi ngang ở cả 2 mặt hàng hồ tiêu và cà phê.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 23/5/2022 tại thị trường trong nước giao dịch quanh ngưỡng 40.600 - 41.200 đồng/kg./.