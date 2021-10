(TBTCO) - Giá dầu thế giới giảm trong phiên 21/10 do dự báo về mùa Đông ấm áp của Mỹ đã làm đảo chiều đà tăng của giá dầu lên mức cao nhất trong ba năm trên 86 USD/thùng vào đầu phiên này do nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Ảnh minh họa

Giá dầu thô Brent giảm 1,21 USD xuống 84,61 USD/thùng. Trước đó, cũng trong phiên này, giá dầu Brent có lúc tăng lên mức cao nhất trong phiên là 86,10 USD/thùng và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 10/2018. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 92 xu Mỹ xuống 82,50 USD/thùng.

Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết, thời tiết mùa Đông ở phần lớn nước Mỹ dự kiến sẽ ấm hơn mức trung bình. Các chuyên gia cho rằng điều kiện khô hơn và ấm hơn trên khắp miền Nam và miền Đông nước Mỹ khiến nhu cầu năng lượng sưởi ấm giảm, gây áp lực lên giá dầu.

Theo các chuyên gia, các nhà giao dịch đã đặt mức giá 86 USD/thùng dầu làm ngưỡng bán chốt lời và kết quả là giá "vàng đen" đi xuống. Giá dầu cũng chịu áp lực từ việc giảm giá than và khí đốt tự nhiên. Tại Trung Quốc, giá than giảm 11%, kéo dài mức giảm trong tuần này kể từ khi Bắc Kinh phát đi tín hiệu có thể can thiệp để hạ nhiệt thị trường.

Các chuyên gia nhận định triển vọng giá dầu vẫn khả quan trong phần còn lại của năm và chuyên gia Giovanni Staunovo của ngân hàng Thụy Sĩ UBS dự kiến giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức 90 USD/thùng trong tháng 12/2021 và tháng 3/2022.