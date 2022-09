(TBTCO) - Giá lợn hơi hôm nay (22/9) đồng loạt giảm xuống ở cả ba miền và thu mua ở mức 56.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay ngày 22/9 tiếp tục giảm thêm 1.000 - 5.000 đồng/kg. Ảnh: TL

Theo các nhà kháo sát thị trường, giá lợn hơi ngày 22/9 tại thị trường miền Bắc giảm thêm 1.000 - 5.000 đồng/kg so với hôm qua, neo ở mức và mức 59.000 - 63.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Phúc và Bắc Giang, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, lợn hơi lần lượt có giá 61.000 và 62.000 đồng/kg. Các tỉnh gồm: Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang Sau sau khi giảm 2.000 đồng/kg, giá lợn hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Thái Nguyên giảm mạnh 5.000 đồng/kg, xuống mốc thấp nhất khu vực là 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung và Tây Nguyên đang giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua, thu mua quanh mức 56.000 - 62.000 đồng/kg. Tại các tỉnh: Đắk Lắk và Bình Thuận, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm 1.000 và 2.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 56.000 đồng/kg - 61.000 đồng/kg...

Tương tự khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tại miền Nam, giá lợn hơi cũng giảm thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua và tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 57.000 - 64.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang và Bạc Liêu sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua đã giao dịch về mức 59.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg và ngang bằng với Cần Thơ. Các tỉnh như Tây Ninh, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng hiện thu mua chung mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực./.