Giá lợn hơi hôm nay ngày 25/2/2022: Giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg

(TBTCO) - Giá lợn hơi hôm nay 25/2/2022 tại các địa phương ghi nhận giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Giá lợn hơi ngày 25/2/2022 giảm. Ảnh: TL

Giá lợn hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc thu mua ở mức 53.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên giá giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, về mức 54.000 đồng/kg. Tỉnh Lào Cai, Hưng Yên giá thu mua ổn định mức 54.000 đồng/kg

Tỉnh Nam Định, Thái Bình duy trì mức 55.000 đồng/kg. Tỉnh Phú Thọ giá về mức 51.000 đồng/kg khi giảm thêm 2.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất khu vực. Tỉnh Hà Nam giá như phiên trước, quanh mức 53.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg. Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế cùng điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện thu mua chung mức 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận giá 55.000 đồng/kg, là mức giá cao nhất khu vực. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và Bình Định neo tại mốc 54.000 đồng/kg, đi ngang trong hôm nay.

Giá lợn hơi tại miền Nam ghi nhận một số địa phương giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao dịch trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Cụ thể tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ lợn xuất chuồng thu mua quanh mốc 55.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 54.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tỉnh Long An giá không thay đổi nhiều so với phiên hôm qua, quanh mức 56.000 đồng/kg, còn tại An Giang giao dịch quanh mức 54.000 đồng/kg. Tỉnh Vĩnh Long 55.000 đồng/kg.