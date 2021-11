Giá lợn hơi tại miền Nam bất ngờ quay đầu giảm, từ 1.000-4.000 đồng/kg

(TBTCO) - Trong khi giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc khá ổn định thì tại miền Nam giá lợn hơi bất ngờ quay đầu giảm, mức giảm cao nhất ghi nhận tại Bến Tre, giảm 4 giá về 40.000 đồng/kg; Cần Thơ lùi 2 giá về 43.000 đồng/kg, các tỉnh thuộc thủ phủ chăn nuôi vùng Đông Nam bộ lùi 1 giá.

Giá lợn hơi ngày 19/11 duy trì xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Tư liệu

Theo ghi nhận của các nhà phân tích thị trường, giá lợn hơi ngày 19/11 duy trì xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận xu hướng chững lại tại nhiều tỉnh thành trong khu vực; dao động trong khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình tiếp tục là địa phương có mức giao dịch cao nhất khu vực khi neo tại ngưỡng 45.000 đồng/kg. Mốc giá thấp nhất khu vực hiện nay là 40.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Tuyên Quang. Riêng ba tỉnh Bắc Giang, Yên Bái và Tuyên Quang là giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện thu mua lợn hơi trong khoảng 41.000 - 44.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg, giảm nhiều nhất là 2.000 đồng/kg. Tỉnh Khánh Hòa và Thanh Hóa hiện đang giao dịch chung mốc 44.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực hiện là 43.000 đồng/kg tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi tỉnh này điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg. Một vài địa phương tiếp tục thu mua lợn hơi với giá 45.000 đồng/kg, gồm Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk và Bình Thuận.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 40.000 - 46.000/kg. Sau khi tăng nhẹ hôm qua, nay giá lợn hơi bất ngờ quay đầu giảm, mức giảm cao nhất ghi nhận tại Bến Tre, giảm 4 giá về 40.000 đồng/kg; Cần Thơ lùi 2 giá về 43.000 đồng/kg, các tỉnh thuộc thủ phủ chăn nuôi vùng Đông Nam bộ lùi 1 giá.

Thông tin từ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ngày 19/11, lượng lợn tiêu thụ tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) khoảng 3.650 con, giảm nhiều so với các ngày đầu tuần. Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến khá phức tạp, khuyến cáo các chủ trại lưu ý các biện pháp an toàn sinh học, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.