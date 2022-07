Giá lúa gạo hôm nay 19/7: Giá gạo NL IR 504 giảm xuống mức 8.250 - 8.350 đồng/kg

(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương (VITIC) giá gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn biến khá ổn định.

Giá gạo NL IR 504 giảm xuống mức 8.250 - 8.350 đồng/kg; gạo thành phẩm 8.700 - 8.750 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm 8.350 - 8.400 đồng/kg; cám khô 8.700 - 8.800 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khá ổn định. Tại An Giang, lúa tươi Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua với mức 5.900 – 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 5.800 – 6.000 đồng/kg; lúa Nàng hoa 9 ở mức 6.100 – 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 18 6.000 – 6.100 đồng/kg; IR 504 5.500 – 5.700 đồng/kg; lúa IR 504 khô 6.500 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 19/7: Gạo nguyên liệu giảm. Ảnh: T.L

Với mặt hàng lúa nếp, nếp An Giang tươi 5.900 – 6.100 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.100 – 6.300 đồng/kg; nếp An Giang khô 7.500 – 7.600 đồng/kg; nếp Long An khô 7.700 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đầu tháng 7/2022, giá lúa hè thu năm 2022 có chiều hướng tăng nhẹ từ 100 - 300 đồng/kg tùy giống lúa. Hiện tại, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang đẩy mạnh thu mua lúa phục vụ xuất khẩu. Nhiều giống lúa chất lượng cao đang được thương lái thu mua với giá từ 5.800 - 6.200 đồng/kg. So với vụ đông xuân 2021-2022, giá lúa tăng khoảng 300 đồng/kg. Vụ hè thu là vụ lúa có nhiều bất lợi do thời điểm thu hoạch rơi vào mùa mưa, dông làm lúa khi thu hoạch dễ đổ ngả, ảnh hưởng đến chất lượng lúa. Tuy nhiên, giá lúa hè thu đang có xu hướng tăng trở lại, nông dân bớt lo, an tâm sản xuất.

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg – 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 – 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 19.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 17.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 20.000 đồng/kg; cám 7.000 – 8.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Cụ thể, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 418 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 403 USD/tấn; gạo 100% tấm duy trì ở mức 383 USD/tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, gạo là một trong 29 mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 489,46 USD/tấn, giảm 54,71 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 6/2022, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đã đạt hơn 3,52 triệu tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021, thu về hơn 1,72 tỉ USD. Dự kiến, xuất khẩu gạo của nước ta trong cả năm 2022 đạt từ 6,3 - 6,5 triệu tấn, cao hơn khoảng 100.000 - 200.000 tấn so với năm trước./.