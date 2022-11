Giá lúa gạo hôm nay (2/11) duy trì ổn định

(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương (VITIC), giá gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay 2/11 tại các tỉnh dồng bằng sông Cửu Long ổn định.

Giá gạo NL IR 504 ở mức 9.500 - 9.550 đồng/kg; gạo thành phẩm 10.200 - 10.250 đồng/kg, giá tấm 9.900 - 10.000 đồng/kg; cám khô 8.700 - 8.800 đồng/kg.

Tại thị trường An Giang, giá nếp An Giang khô 8.400 - 8.600 đồng/kg; nếp Long An khô 8.700 - 9.100 đồng/kg; lúa IR50404 6.200 - 6.350 đồng/kg; lúa OM 18 6.500 - 6.700 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 2/11 duy trì ổn định. Ảnh: T.L

Trong tháng 10, giá gạo trong nước tiếp tục tăng do nguồn cung vụ Thu - Đông về ít, nhu cầu mua của các kho ở mức cầm chứng. Giá lúa tiếp tục đà tăng, tuy nhiên biên độ tăng không lớn.

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg – 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 – 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg; gạo Thơm Thái hạt dài 18.000 – 19.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; Nàng Hoa 17.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 20.000 đồng/kg; Cám 7.000 – 8.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất duy trì ổn định so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 428 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 408 USD/tấn./.