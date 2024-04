Giả mạo website Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để lừa đảo

(TBTCO) - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra cảnh báo về các hình thức lừa đảo trực tuyến nổi bật tại Việt Nam và quốc tế trong tuần đầu tháng 4/2024. Đáng chú ý là các chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, táo tợn nhằm vào cơ quan chức năng về an ninh của quốc gia.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa đưa ra cảnh báo về website giả mạo “policeonline.club” đã giả mạo website Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để đăng tải thông tin quảng cáo lừa đảo.

Theo NCSC, trang web giả mạo với tên miền https://policeonline. club/, đưa ra các quảng cáo hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo với tỷ lệ thành công 99,9%.

Trang web giả mạo. Ảnh: CTV

NCSC cảnh báo, người dân cần thận trọng, tuyệt đối không truy cập vào đường dẫn trên để tránh bị lừa đảo.

NCSC là đơn vị thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng giám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Theo đó, NCSC thực hiện chức năng giám sát an toàn thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam; thiết lập mạng lưới giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; là đầu mối tập trung về mặt kỹ thuật, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

NCSC có nhiệm vụ thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, theo dõi và dự báo, cảnh báo sớm xu hướng về các hoạt động, diễn biến trên không gian mạng Việt Nam.

Trường hợp cần hỗ trợ về an toàn thông tin, người dân có thể truy cập vào trang web chính thức https://khonggianmang.vn/; hoặc các trang mạng xã hội của cục theo đường link dưới đây để theo dõi thông tin cảnh báo từ đơn vị./.