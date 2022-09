Giá gas giảm mạnh trong tuần đầu tháng 9 Trong khi giá thép bật tăng, thì giá gas trong nước tiếp tục giảm mạnh do giá trên thị trường thế giới giảm. Đây là tín hiệu tích cực góp phần giúp cho chỉ số CPI được kiềm chế trong tháng 8 và 9/2022. Theo Tổng công ty Gas Petrolimex, nguyên nhân giảm giá là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 9 ở mức 640 USD/tấn, giảm 25 USD/tấn so với tháng trước. Trong khi đó, giá gas thế giới tháng 9/2022 được công bố giảm 25 USD/tấn so với tháng 8/2022.