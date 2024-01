Giá tour du lịch Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng từ 20-30%

(TBTCO) - Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày khiến cho nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, khoảng 20% so với năm 2023. Do những dịch vụ trong tour như giá vé máy bay tăng, vé các điểm tham quan, giá phòng khách sạn… tăng cao đã khiến giá tour cũng có biến động tăng từ 20-30% so với những ngày thường.

Tour nước ngoài hút khách Năm nay, kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn kéo dài 7 ngày, du khách Việt bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch. Tuy nhiên, giá vé máy bay nội địa trong các ngày cao điểm dịp Tết tăng, khiến giá tour tăng từ 20 - 30%. Lý do là giá vé máy bay nội địa chiếm từ 30 - 50% cơ cấu giá tour trọn gói. Điều này khiến không ít du khách đã cân nhắc chuyển từ tour nội địa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sang thị trường nước ngoài, nhất là các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore hoặc Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc… Giá vé máy bay nội địa trong các ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng khiến giá tour cũng tăng theo, do giá vé máy bay nội địa chiếm từ 30 - 50% cơ cấu giá tour trọn gói. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng giám đốc Công ty Vietravel cho biết, công ty đã tung ra chương trình khuyến mại chào Xuân 2024 với khoảng 100 sản phẩm du lịch nội địa và hơn 200 sản phẩm du lịch nước ngoài. Đến nay, các tour nước ngoài đang được lấp đầy, nhất là các tour đường xa, trong khi các tour nội địa vẫn đang chờ khách. Dịp Tết Nguyên đán 2024 khách có xu hướng đặt tour đi du lịch nước ngoài nhiều hơn. Ảnh: T.L Đại diện Công ty BenThanh Tourist cũng cho biết, đơn vị đã mở bán gần 100 chương trình du lịch trong và ngoài nước. Tính đến nay, các tour nước ngoài đường xa đi châu Âu, Mỹ... đã kín chỗ và lượng khách đặt tour nước ngoài năm nay tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Còn đối với thị trường du lịch trong nước, năm nay, du khách có xu hướng lựa chọn những điểm đến gần như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết và Phú Quốc Chia sẻ với phóng viên TBTCVN, bà Phạm Thị Bích Ngọc - Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch Vietrantour cho biết, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, ngành du lịch khắp nơi trên thế giới bị đóng băng, hoặc có thể mở lại 1 phần vào dịp Tết 2023. Dịp nghỉ Tết 2024 năm nay, tất cả các quốc gia đã mở cửa trở lại hoàn toàn để chào đón các du khách, khiến cho mong muốn đi du lịch trở lại của người dân tăng cao, tăng khoảng 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, do những dịch vụ trong tour như giá vé máy bay tăng, vé các điểm tham quan, giá phòng khách sạn… tăng cao khiến giá tour cũng có biến động tăng từ 20-30% so với những ngày thường. Lý giải về việc du khách Việt có xu hướng chọn tour du lịch nước ngoài trong dịch Tết Nguyên đán năm nay, bà Ngọc cho rằng, du khách Việt Nam trong thời gian dịch Covid gần như không thể ra nước ngoài du lịch, hoặc có 1 số quốc gia sẵn sàng mở cửa sớm hơn, nhưng lượng du khách đi ra nước ngoài còn hạn chế do lo ngại ảnh hưởng bởi các chính sách có thể thay đổi khi dịch bùng phát. Sau 2 năm, du khách Việt Nam giống như lò xo được nén lại lâu ngày, đến khi các quốc gia mở cửa đón khách du lịch trở lại, nhiều du khách đã lựa chọn các chuyến đi quốc tế thay vì đi trong nước. Bên cạnh đó, lý do thứ 2 là hiện nay ngành du lịch tại các quốc gia được chính phủ hỗ trợ về chính sách, giá cả khiến cho giá tour không chênh lệch nhiều so với giá tour nội địa. Chính điều này cũng góp phần thúc đẩy các tour du lịch quốc tế được lựa chọn nhiều hơn tour trong nước. Tour nội địa khó cạnh tranh Chia sẻ về giá tour trong dịp Tết, bà Ngọc cho biết thêm, mỗi khi nhắc đến dịp lễ - tết, tour du lịch trong nước thường có xu hướng tăng giá từ 30-40% tùy từng tour, lý do chủ yếu đến từ giá vé máy bay tăng cao, phòng khách sạn cũng thường phụ thu vào các dịp lễ. Dẫu biết đây cũng là dịp cao điểm đối với nhiều ngành nghề dịch vụ, nhưng đối với nhiều quốc gia trên thế giới, nhận ra vấn đề này, chính phủ hoặc các cơ quan quản lý du lịch thường có chính sách trợ giá hoặc hỗ trợ cho các du khách quốc tế, chính điều này khiến giá tour quốc tế ngày càng cạnh tranh và có sức hút lớn hơn so với các tour nội địa. Giá tour quốc tế ngày càng cạnh tranh và có sức hút lớn hơn so với các tour nội địa. Ảnh: T.L “Đây là 1 thách thức rất lớn cho ngành du lịch trong nước vì không thể cạnh tranh được với du lịch quốc tế. Đề giải quyết vấn đề này, chúng tôi cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần có chính sách hỗ trợ hoặc đưa ra chính sách bình ổn giá các dịch vụ trong tour như vé máy bay, vé tham quan điểm du lịch, hoặc phòng khách sạn, từ đó tạo sức cạnh tranh với các tour quốc tế” - bà Ngọc cho hay. Bên cạnh việc giá tour tăng, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 được nhận định là thời điểm tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay, tour du lịch… của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Dù đây không phải chiêu lừa mới nhưng thủ đoạn ‘thao túng tâm lý’ của các đối tượng ngày càng tinh vi khiến nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy. Cách thức các đối tượng lừa đảo sử dụng là tạo lập Fanpage giả mạo, đăng bài quảng cáo để thu hút sự chú ý của người dùng. Khi có khách hàng tìm đến, đối tượng hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay, combo, voucher du lịch giá rẻ. Để tạo lòng tin, các đối tượng đồng phạm còn giả làm khách đặt mua và tự tạo giao dịch thành công. Ngay sau khi người bị hại chuyển tiền, đối tượng lập tức chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ. Bên cạnh hình thức giả mạo tài khoản mạng xã hội, nhiều đối tượng còn tự nhận là nhân viên của hãng máy bay, công ty du lịch nên có chiết khấu cao, giả mạo đại lý ủy quyền để đưa ra các mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Để tránh bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo, các doanh nghiệp lữ hành khuyến cáo, du khách nên lựa chọn các công ty du lịch uy tín, có địa chỉ kinh doanh rõ ràng, tốt nhất là những doanh nghiệp được thành lập lâu năm và uy tín trên thị trường. Du khách có thể tham khảo danh sách các đơn vị du lịch uy tín trên website của Tổng cục Du lịch, tránh trường hợp tiền mất, tật mang.

Mai Tấn