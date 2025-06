Chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Ninh trong tháng 5 tăng mạnh

(TBTCO) - Trong tháng 5/2025, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, nổi bật nhất là mức tăng trưởng cao của chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), đạt 14,14% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chính trong sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, với mức tăng ấn tượng 30,84%, phản ánh rõ sự phục hồi và mở rộng sản xuất. Các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đưa vào sản xuất 7 sản phẩm mới, như bản mạch máy in, máy sạc điện, hộp truyền phát âm thanh thông minh...

Song song đó, dịch vụ và du lịch duy trì đà phát triển ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng tăng 1,98% so với tháng trước. Tỉnh Quảng Ninh đã đón 1,52 triệu lượt khách, trong đó có 330.000 khách quốc tế, thu về 4.256 tỷ đồng. Các sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn được tổ chức thành công như Carnaval Hạ Long (01/5) và lễ cung rước Xá lợi Phật về Trúc Lâm Yên Tử (25 – 28/5) đã góp phần thu hút lượng khách lớn. Tính chung 5 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã đón tổng cộng 9,1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 22.566 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2024.

Xuất khẩu của doanh nghiệp địa phương cũng tăng trưởng tích cực, đạt 332 triệu USD trong tháng 5, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 1,602 tỷ USD, tăng 15,3%. Trong khi đó, vốn đầu tư trong nước tiếp tục là điểm sáng, với tổng số vốn đăng ký đạt 12.500 tỷ đồng, tăng 47,5% so với năm trước. Riêng về đầu tư nước ngoài (FDI), dù có phần chững lại do những bất ổn từ xung đột thương mại và thay đổi chính sách thuế quốc tế, tỉnh vẫn đang tích cực xúc tiến và chuẩn bị điều kiện thu hút đầu tư bền vững vào các khu công nghiệp.

Về giải ngân vốn đầu tư công, dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn chung như thiếu nguồn vật liệu san lấp, tăng giá vật tư, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng... nhưng tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể: đẩy nhanh thủ tục khai thác 14 khu vực đất, đá san lấp có tổng trữ lượng hàng chục triệu m³, tận dụng nguồn đất đá dôi dư từ các dự án và mỏ than. Nhờ đó, tính đến hết tháng 5, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 2.620 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch năm, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2024 (14,2%).

Dù bối cảnh chung còn nhiều thách thức, Quảng Ninh vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế quý II được ước tính vượt 12,14%, trong khi nửa đầu năm đạt 11,37% – sát với kịch bản tăng trưởng đề ra. Những kết quả này đang tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 14% cả năm 2025 như kỳ vọng của Chính phủ./.