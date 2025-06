Ngày 6/6: Giá thép thanh quay đầu giảm, trong nước ổn định

Thị trường thép thanh Trung Quốc quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Giá quặng sắt kỳ hạn trên sàn Singapore cũng giảm do nhà đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ thép đang suy yếu. Trong nước, giá thép các loại tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức giá ổn định.

Sáng 6/6 giá thép thanh kỳ hạn tháng 6 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giao dịch quanh mức 2.940 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Sàn giao dịch Thượng Hải

Tại thời điểm 8h ngày 6/6, giá thép thanh giao dịch quay mức 2.940 Nhân dân tệ/tấn, giảm 23 Nhân dân tệ/tấn, tương đương với mức giảm 0,78% so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Trước đó kết thúc phiên giao dịch 5/6, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,24% (7 Nhân dân tệ) lên mức 2.893 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6 tăng 0,67% (5 Nhân dân tệ) lên mức 754,5 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6 trên Sàn Singapore giảm 0,57 USD về mức 95,67 USD/tấn.

Giá quặng sắt Singapore đảo chiều giảm khi tâm lý thị trường quay trở lại với nhu cầu tiêu thụ thép đang suy yếu trong mùa thấp điểm tại Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích tại Galaxy Futures, do thiếu vắng các động lực chính, giá của nguyên liệu thô quan trọng để sản xuất thép được dự báo sẽ biến động trong bối cảnh nhu cầu theo mùa suy giảm.

“Không có thay đổi lớn nào về yếu tố cơ bản trên thị trường quặng sắt. Đà tăng do giá than tăng mạnh trước đó đã hạ nhiệt, kéo theo giá quặng cũng suy yếu,” bà Zhuo Guiqiu, nhà phân tích tại công ty môi giới Jinrui Futures cho biết. Tuy nhiên, khả năng giảm sâu bị hạn chế do sản lượng gang vẫn ở mức tương đối cao, dù đã có cắt giảm sản xuất và lượng tồn kho tại cảng giảm, bà Zhuo bổ sung.

Trong diễn biến tương tự, tháng 5, thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) tại châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đều ghi nhận xu hướng giá giảm. Tại châu Âu, đà giảm xuất phát từ nhu cầu yếu và áp lực từ hàng nhập khẩu rẻ hơn, đặc biệt ở khu vực phía Nam. Tại Mỹ, giá giảm mạnh do nhu cầu yếu và giá phế liệu giảm. Thị trường Trung Quốc cũng chịu áp lực từ nhiều yếu tố trái chiều, kết thúc tháng ở mức giá thấp nhất kể từ năm 2020.

Cụ thể, tại Tây Âu, giá trung bình giảm 3% so với tháng trước, xuống còn 640 euro/tấn (xuất xưởng). Giá chào hàng nhập khẩu ở Nam Âu giảm 4,6% so với tháng trước, còn 515 euro/tấn (CIF) – mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Tại Mỹ, nguồn cung HRC trong tháng 5 giảm mạnh, giá trung bình giảm 7,1% so với tháng trước, còn 885 USD/tấn (xuất xưởng). Nguyên nhân chính là sự kết hợp giữa nhu cầu yếu ở đầu ra, giá phế liệu giảm và hoạt động kinh doanh chững lại sau giai đoạn mua hàng ồ ạt vào tháng 3-4. Công ty Nucor đã hạ giá chào chính thức trong năm tuần liên tiếp, xuống còn 870 USD/tấn, phản ánh xu hướng chung của thị trường.

Ở Trung Quốc, giá HRC chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố trái chiều dẫn đến giá giảm nhẹ 1,1% so với tháng trước, còn 465 USD/tấn (FOB), ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp giữ giá thép bình ổn. Cụ thể, tại thời điểm 8h ngày 6/6, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 13.350 - 14.190 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.790 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.580 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.990 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.740 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 14.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 14.000 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.840 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.790 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.790 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giữ giá 13.530đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.840 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 14.190 đồng/kg./.