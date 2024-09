Giá vàng hôm nay (14/9): Vàng thế giới tiếp đà chinh phục kỷ lục, vàng trong nước tăng mạnh

(TBTCO) - Những người đầu cơ giá vàng đang chốt giá vàng thỏi tăng vọt lên mức kỷ lục mới, với mốc 3.000 USD/ounce đang dần hiện rõ. Trong nước, giá vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh vượt 79 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thỏi hôm nay tăng vọt lên mức kỷ lục mới. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.580,55 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 21,9 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 75,527 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,973 triệu đồng/lượng.

Những người đầu cơ giá vàng đang chốt giá vàng thỏi tăng vọt lên mức kỷ lục mới, với mốc 3.000 USD/ounce đang dần hiện rõ, được thúc đẩy bởi chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn và cuộc đua bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra gay cấn.

Giá vàng hôm nay giao ngay đạt mức cao kỷ lục là 2.580,55 USD/ounce và đang trên đà đạt mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 2020, với mức tăng hơn 24% do nhu cầu trú ẩn an toàn, do bất ổn địa chính trị và kinh tế, và hoạt động mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Aakash Doshi, giám đốc bộ phận hàng hóa khu vực Bắc Mỹ tại Citi Research, cho biết giá vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce vào giữa năm 2025 và 2.600 USD vào cuối năm 2024 nhờ việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ, nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ giao dịch trao đổi và nhu cầu giao dịch vật chất không qua sàn.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 14/9/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 80,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 79,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Dự báo

Theo các chuyên gia, Fed dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tuần tới, đó là bằng chứng cho thấy USD đang suy yếu, điều này tác động tích cực đến giá vàng.

Theo Khảo sát Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2024 do Hội đồng Vàng Thế giới thực hiện, 29% số người được hỏi có kế hoạch tăng lượng vàng nắm giữ trong vòng 12 tháng tới, tỷ lệ cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2018.

Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa của ING, nhận định việc Fed cắt giảm lãi suất được mong đợi từ lâu, sẽ đưa vàng xuyên phá các mức cao mới. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 cũng thúc đẩy đà tăng của giá vàng cho đến cuối năm./.