(TBTCO) - Ngày 19/11, giá vàng chưa sẵn sàng vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce. Cần chất xúc tác mới để đưa giá kim loại quý đạt được mục tiêu cuối cùng là mức cao nhất mọi thời đại. Vàng SJC duy trì gần mức 71 triệu đồng/lượng bán ra.

Kết thúc tuần, giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco ở mức 1.981,10 USD/ounce. Ảnh: TL

Thị trường trong nước

Giá vàng trong nước biến động nhẹ, duy trì mức giao dịch gần 71 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau.

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang niêm yết mức 69,95 triệu đồng/lượng mua vào và 70,77 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả 2 chiều.

Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội neo ở mức 69,95 triệu đồng/lượng mua vào và 70,75 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn 50.000 đồng nhưng bán ra mức tương tự như khu vực Hà Nội.

Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 69,95 triệu đồng/lượng và bán ra mức 70,7 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán.

Giá vàng miếng PNJ neo ở mức 70 triệu đồng/lượng mua vào và 70,85 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng qua. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua và 30.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt 70 triệu đồng/lượng và 70,75 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tuần qua phần lớn đi theo xu hướng thế giới. Mức tăng, giảm trong tuần điều chỉnh khá mạnh từ 100.000 - 300.000 đồng/lượng mỗi phiên. Kết tuần, vàng SJC trên thị trường tự do đã tăng 500.000 đồng/lượng so với giá mở cửa tuần. Giá vàng SJC tại Doji tăng 450.000 đồng/lượng, tại Bảo Tín Minh Châu tăng 550.000 đồng/lượng so với giá mở cửa tuần.

Với giá vàng trong nước biến động nhẹ và giá vàng thế giới neo ở mức 1.981,1 USD/ounce (tương đương gần 58,5 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Thị trường thế giới

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức trên 1.980 USD/ounce. Giá vàng giao theo hợp đồng tháng 12/2023 ở mức 1.983 USD/ounce.

Tuần qua, thị trường vàng đón nhận nhiều thông tin kinh tế, việc làm, lạm phát ở nhiều khu vực. Cụ thể, chi tiêu bán kẻ của Mỹ tháng 10 được công bố giảm từ 0,9% trong tháng 9 về mức âm 0,1% trong tháng 10. Dù mức này cao hơn dự báo là âm 0,3%, nhưng nó dự báo thay đổi lớn trong tổng giá trị doanh số bán lẻ tại Mỹ tháng 10 đã giảm mạnh.

Dự báo

Tuần này, 12 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Giống như tuần trước, 3 chuyên gia (tương đương 25%), dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Chỉ có 1 chuyên gia (chiếm 8%) dự đoán giá vàng sẽ giảm. Trong khi đó có đến 67% có quan điểm trung lập về vàng trong tuần tới.

Trong khi đó, 595 phiếu bầu đã được nhà đầu tư bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco. Những người tham gia thị trường thậm chí còn lạc quan hơn so với cuộc khảo sát tuần trước.

394 nhà đầu tư bán lẻ (tương đương 66%), kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới. 125 người khác (tương đương 21%) dự đoán giá sẽ thấp hơn. Trong khi đó, có 76 người được hỏi (tương đương 13%), giữ quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý./.