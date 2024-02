(TBTCO) - Vàng SJC biến động không ngừng, hiện tại lại quay đầu giảm 200.000 đồng mỗi lượng, đưa giá về mức 76,30 - 78,52 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng thế giới 2.036,540 USD/ounce, 11,615 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng do đồng USD suy yếu. Ảnh: TL

Thị trường thế giới

Sau chuỗi ngày ổn định, vàng thế giới tăng trong ngày thứ Sáu nhờ sự suy yếu của đồng USD và lực mua trú ẩn an toàn tăng do lo ngại liên quan đến diễn biến tại Trung Đông. Chỉ số US Dollar Index ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong gần 2 tháng, khiến vàng thỏi được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.036,540 USD/ounce. Giá vàng hôm nay chênh lệch 11,615 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,752 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 16,548 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đảo chiều tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, hỗ trợ chỉ số Đô la Mỹ giảm để kết thúc tuần giao dịch. Tuy nhiên, việc các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trong tuần này, giá dầu thô giảm và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ hôm nay đang hạn chế đà tăng của thị trường kim loại quý. Vàng tháng 4 lần cuối tăng 3,50 USD/ounce ở mức 2.034,20/ounce USD.

Kim loại quý màu vàng vẫn duy trì tốt trong phạm vi giao dịch được thiết lập gần đây trong bối cảnh niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024.

Mặc dù kim loại màu vàng đang hướng tới một số mức tăng trong tuần này nhưng phần lớn chúng là sự phục hồi sau mức giảm mạnh trong hai tuần qua. Những lo ngại về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn tiếp tục hạn chế bất kỳ sự tăng giá lớn nào của giá vàng, cũng như sức mạnh tương đối của đồng Đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc.

Giá vàng thỏi cũng vẫn ổn định trong phạm vi giao dịch từ 2.000 - 2.050 USD/ounce được thấy trong hầu hết năm 2024 cho đến nay.

Thị trường trong nước

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ở mức 76,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 78,5 triệu đồng/lượng, so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 76,3 triệu đồng/lượng mua vào và 78,52 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều.

Tương tự, DOJI tại khu vực Hà Nội điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều xuống lần lượt 76,25 triệu đồng/lượng mua vào và 78,45 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội.

Giá vàng miếng Phú Quý SJC niêm yết ở mức 76,4 triệu đồng/lượng mua vào và 78,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng giá mua và 350.000 đồng giá bán. Vàng miếng thương hiệu PNJ đang mua vào mức 76,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,7 triệu đồng/lượng, không đổi so với rạng sáng qua.

Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 76,45 triệu đồng/lượng và 78,25 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán.

Giá vàng Mi Hồng tại thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 76,70 – 77,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Theo chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures, sự phục hồi của vàng trong phiên giao dịch cuối của tuần này chủ yếu là nhờ sự suy yếu của đồng bạc xanh. Hoạt động mua trú ẩn an toàn cũng cung cấp lực đẩy cho kim loại quý.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia cho rằng, đà tăng của vàng trong thời qua bị kìm hãm bởi những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về mặt kỹ thuật, giá vàng tương lai có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của giới đầu cơ giá lên là đẩy giá vàng tương lai tháng 4 trên mức kháng cự vững chắc ở mức cao nhất trong tháng 2 là 2.083,2 USD/ounce. Trong khi đó, mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 1.950 USD/ounce./.