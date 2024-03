Giảm một nửa Bitcoin - liệu có đưa đồng tiền số này lên tầm cao mới?

(TBTCO) - Tính đến cuối năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (An Gia, mã ck: AGG) có 2.014 tỷ đồng hàng tồn kho bất động sản, trong đó chủ yếu tập trung ở các dự án như: West Gate 1.379 tỷ đồng, The Standard 304 tỷ đồng, Singial 234 tỷ đồng…