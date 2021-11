(TBTCO) - Trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19, số lượng bất động sản tồn kho chưa giao dịch ước khoảng 15.067 căn. Điều này cho thấy, khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản trong quý III/2021 giảm so với quý trước.

Bất chấp khó khăn, hàng tồn kho tăng, 9 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới vẫn tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Trong dự án bất động sản khủng có hàng tồn kho lớn

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến hết quý III/2021, số lượng bất động sản tồn kho, chưa giao dịch ước tính vào khoảng 15.067 căn. Điều này cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản giảm so với quý trước, do một số địa phương lớn phải thực hiện giãn cách kéo dài do dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng tại nhiều tỉnh thành trọng điểm như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương,…

Nhiều ông lớn như: Tập đoàn Đất Xanh, Cenland, An Gia hay Nam Long…, đang ôm nhiều dự án bất động sản khủng, tuy nhiên hàng tồn kho cũng thuộc nhóm lớn nhất chưa thể giải phóng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giãn cách xã hội kéo dài khiến bất động sản tồn kho tăng. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh cho thấy, hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III/2021 của doanh nghiệp này lên tới hơn 11.141 tỷ đồng. Trong đó, dự án Opal Boulevard tồn kho hơn 117,5 tỷ đồng; dự án Gem Sky World tồn kho khoảng 101,8 tỷ đồng; dự án khu dân cư Yên Thanh tồn kho thành phẩm khoảng 108,9 tỷ đồng; dự án Luxgarden tồn kho trên 29,2 tỷ đồng,…

Chung cảnh ngộ, hàng tồn kho của Công ty CP bất động sản Thế Kỷ (Cenland) cũng tăng mạnh từ 32 tỷ đồng lên 1.053 tỷ đồng, chủ yếu là hàng hóa bất động sản gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để kinh doanh bán lại. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Cenland cho rằng, do tồn kho tăng mạnh nên dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm của Cenland âm 1.019 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái chỉ âm 10 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia cũng có hàng tồn kho lên tới 7.221 tỷ đồng, tương ứng 61% tổng giá trị tài sản và tăng khoảng 26% so với thời điểm đầu năm. Tương tự, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long ghi nhận lượng hàng tồn kho ở mức rất cao với 17.654 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với hồi đầu năm 2021…

Bất chấp khó khăn, doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,5%

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới tăng 11,5% so với cùng kỳ. Mặc dù trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19, đặc biệt là làn sóng thứ 4 bùng phát mạnh từ mấy tháng qua, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp bất động sản vẫn có lãi lớn và chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán, còn các công ty địa ốc chưa lên sàn hầu như khó có được kết quả kinh doanh tích cực.

Ông Bùi Xuân Dũng – Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, thời gian qua, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ đã giúp doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn có điều kiện thuận lợi trong việc huy động và điều phối dòng vốn, từ đó có điều kiện hoạch định và phân bổ lợi nhuận tốt hơn.

80% sàn giao dịch không có doanh thu Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề như: có tới 28% đơn vị có nguy cơ giải thể, phá sản, 32% đơn vị đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì và 40% doanh nghiệp còn khả năng chống đỡ, nhưng không cao. Thống kê cho thấy, hiện tại đã có tới hơn 80% sàn giao dịch không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp, quỹ lương ngày một cạn kiệt, buộc phải cắt giảm nhân sự (cho nghỉ việc) hoặc cho tạm nghỉ việc không lương.

Bộ Xây dựng ghi nhận, những tháng cuối năm 2021, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đã đẩy mạnh kế hoạch, hoạt động đầu tư kinh doanh. Điển hình trong tháng 9 vừa qua, Tập đoàn Thắng Lợi đã tổ chức buổi lễ giới thiệu mở bán chính thức trực tuyến giai đoạn 3 dự án The Sol City (tỉnh Long An). Đây được đánh giá là dự án đầy tiềm năng cho bất động sản khu Tây Sài Gòn. Cũng trong tháng 10, tập đoàn này còn triển khai nhiều sự kiện mở bán dự án trên.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trở thành đối tác chiến lược cùng Công ty CP Địa ốc Sông Tiên để phát triển dự án Angel Island. Được biết, dự án Angel Island (khu đô thị du lịch Nhơn Phước) ở đảo Nhơn Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai với tổng vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, quy mô rộng hơn 204 ha. Đây được xem là động thái hồi sinh dự án chưa phát triển xứng tầm nhiều năm nay.

Một dự án nữa cũng được giới bất động sản quan tâm trong thời gian gần đây là Grand Marina Saigon, dự án của Masterise Group (tiền thân là Công ty CP Đầu tư Thảo Điền - Thảo Điền Investment), tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh cũng đang được quảng bá rầm rộ thời gian qua. Hiện nhiều sàn giao dịch bất động sản đã bắt đầu chính sách quảng cáo để khách hàng quan tâm đến dự án này. Dự án đang được xây dựng hoàn thiện và dự kiến hoàn thành vào quý I/2024./.