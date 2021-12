Giới siêu giàu tăng mạnh tỉ lệ nắm giữ tài sản toàn cầu

(TBTCO) - Báo cáo Bất bình đẳng Toàn cầu (WIR) do tổ chức World Inequality Lab thực hiện cho biết, giá trị tài sản mà các tỷ phú trên thế giới sở hữu trong năm 2021 chiếm 3,5% giá trị tài sản toàn cầu, cao hơn nhiều so với mức 2% khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020.

Những chiếc thuyền sang trọng được nhìn thấy trong Triển lãm Du thuyền Monaco, ngày 22/9/2021.

Cụ thể, 10% số người giàu trên thế giới hiện nắm giữ 52% tổng thu nhập toàn cầu, trong khi 50% những người nghèo nhất chưa có được mức 8%.

Và kể từ năm 1995 đến nay, tài sản của giới tỉ phú đã tăng từ 1% lên 3%. “Mức gia tăng mạnh diễn ra giữa thời điểm đại dịch.

Thực tế, năm 2020 là năm chứng kiến tích tụ tài sản tăng thêm ở mức kỉ lục đối với các tỷ phú toàn cầu”, báo cáo kết luận.

Danh sách các tỷ phú thế giới hàng năm do Forbes bình chọn năm 2021 cho thấy, số tỷ phú kỷ lục 2.755 người nắm giữ tổng giá trị tài sản lên tới 13.100 tỷ USD, tăng mạnh so với con số 8.000 tỷ USD ghi nhận năm ngoái. Một nhóm 520.000 người trưởng thành giàu nhất - chỉ chiếm 0,01% dân số thế giới - năm 2021 sở hữu 11% tài sản toàn cầu, tăng so với con số 10% năm 2020.

Báo cáo cũng chỉ ra thực tế tình trạng nghèo đói tăng mạnh ở các quốc gia có mức độ bao phủ phúc lợi yếu hơn, trong khi ở Mỹ và châu Âu, các gói cứu trợ của chính phủ đã giúp hạn chế ảnh hưởng đối với nhóm thu nhập thấp hơn.

Theo Lucas Chancel, đồng giám đốc Global Inequality Labc, phân cực bất bình đẳng về thu nhập, tài sản trên thế giới diễn ra mạnh hơn 18 tháng sau khi đại dịch COVID-19. Ông cho biết các tỷ phú đã tích lũy được khối tài sản 3.600 tỷ Euro (4.100 tỷ USD) trong cuộc khủng hoảng đại dịch mà Ngân hàng Thế giới ước tính có khoảng 100 triệu người đã rơi vào cảnh nghèo cùng cực./.