Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn thu hút đầu tư từ giới siêu giàu

(TBTCO) - Theo chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế – địa chính trị toàn cầu biến động mạnh mẽ, dòng tài sản của giới siêu giàu đang chuyển hướng và có xu hướng chọn lọc kỹ lưỡng về điểm đến. Trong xu thế đó, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng nếu nắm bắt cơ hội, cải thiện các điều kiện chính sách, hạ tầng và chất lượng sống.

Yếu tồ tái định hình lựa chọn của giới siêu giàu

New York, London, Paris hay Tokyo vẫn là điểm đến hàng đầu với giới siêu giàu và các cá nhân có giá trị tài sản lớn. Tuy nhiên, trong làn sóng chuyển dịch hiện nay, nhiều trung tâm mới như Dubai, Abu Dhabi, Singapore hay thậm chí Milan và Sardinia đang dần thu hút dòng vốn đầu tư từ các cá nhân này nhờ chính sách visa đầu tư (golden visa) và môi trường sống thân thiện.

Làn sóng dịch chuyển không chỉ đến từ cá nhân giàu có mà còn từ các doanh nghiệp đa quốc gia. Trong thời kỳ kinh tế toàn cầu phân mảnh, đặc biệt với các ngành công nghệ cao, AI, sản xuất chip và trung tâm dữ liệu – vốn đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng và năng lượng ổn định.

Một trong số những điển hình thành công là Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với bước đi táo bạo khi mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài định cư lâu dài. Chính phủ nước này cấp quyền cư trú 10 năm với mức đầu tư khoảng 550.000 USD cho các cá nhân đầu tư tại UAE. Kết quả là bất động sản hạng sang tại Dubai ghi nhận mức tăng giá trị 6,8% trong năm 2024, còn văn phòng cao cấp tăng tới 7% chỉ trong quý cuối cùng của 2024 theo ghi nhận mới nhất của Savills Impacts.

UAE thu hút tiền đầu tư của giới siêu giàu nhờ các chính sách đặc biệt. Ảnh: T.L

Tương tự, Italy đang áp dụng chính sách thuế cố định 200.000 Euro/năm cho toàn bộ thu nhập toàn cầu, từ đó thu hút lượng lớn cá nhân siêu giàu đến các thành phố như Milan hoặc khu vực bờ biển Sardinia. Điều này thúc đẩy giá bất động sản hạng sang tại Milan tăng 19,2% kể từ năm 2020. Trong khi đó tại Sardinia, ghi nhận của Savills Impatcs cho thấy tới 80% người mua nhà tại đây thuộc nhóm khách hàng quốc tế.

Đối với doanh nghiệp, bài toán thành công vẫn xoay quanh ba yếu tố chính: con người, năng lượng và địa điểm. Các ngành sản xuất tiên tiến hiện cần tiếp cận nhanh chóng với nguồn nhân lực phù hợp và năng lượng ổn định, những yếu tố đang ngày càng khan hiếm trong thời đại bùng nổ AI và trung tâm dữ liệu. Họ cũng ưu tiên những hệ sinh thái địa phương, nơi chuỗi cung ứng, đối tác chiến lược và các nguồn lực hỗ trợ cùng hiện diện và tương tác hiệu quả.

Ông Paul Tostevin, Giám đốc Nghiên cứu Toàn cầu của Savills nhận định, trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế ngày càng biến động, dòng chảy tài sản toàn cầu cũng đang thay đổi, các cá nhân siêu giàu và doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh lại các quyết định về nơi đặt trụ sở và sinh sống. Các yếu tố truyền thống ảnh hưởng đến dòng tài sản toàn cầu, như chính sách chính phủ, ưu đãi thuế, cùng với sự hiện diện của lực lượng lao động sáng tạo hoặc các cộng đồng tương đồng, từ lâu đã là những động lực chính cho các doanh nghiệp và cá nhân linh hoạt, và sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, yếu tố ‘bản sắc địa phương’ và chất lượng sống cao đang ngày càng trở thành nhân tố quyết định trong lựa chọn điểm đến.

Lợi thế và cơ hội của Việt Nam

Theo Báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định bất chấp những biến động đang diễn ra trong nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo mới nhất cho thấy tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt gần 18,4 tỷ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, 10,4 tỷ USD, chiếm gần 56,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 31,9% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là lĩnh vực bất động sản với 4,99 tỷ USD, chiếm 27,1% tổng vốn và tăng hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ. Lĩnh vực khoa học và công nghệ thu hút 1,02 tỷ USD, tiếp theo là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ với hơn 596,8 triệu USD.

Nhận định về lợi thế của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư từ doanh nghiệp và giới siêu giàu thế giới, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết: “Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn giới siêu giàu, từ vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn đến môi trường sống đang cải thiện đáng kể. Cùng với đó là nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và tiềm năng đầu tư bất động sản còn nhiều dư địa”.

Tiềm năng thu hút vốn từ giới siêu giàu cũng làm gia tăng giá trị bất động sản. Ảnh: T.L

Các điểm đến như Đà Nẵng, Hội An đang nổi lên với bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf chuẩn quốc tế và khí hậu ôn hòa, chất lượng sống ngày một nâng cao. Trong khi đó, hai trung tâm kinh tế trọng yếu là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản hạng sang, với các dự án đạt chuẩn quốc tế, hạ tầng giao thông được nâng cấp và khả năng kết nối thuận lợi với các trung tâm tài chính khác trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Matthew Powell cho biết, Việt Nam cần những cải cách quyết liệt để có thể cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực về thu hút giới siêu giàu đầu tư. Một trong số đó là việc triển khai linh hoạt các chương trình visa và định cư dành riêng cho nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra, việc xây dựng hệ sinh thái sống chuẩn quốc tế từ y tế, giáo dục đến dịch vụ là yếu tố then chốt. "Khi những cá nhân tinh hoa cảm nhận được sự tiện nghi và chuyên nghiệp trong từng trải nghiệm, họ không chỉ quay lại mà còn trở thành đại sứ cho hình ảnh quốc gia", ông Matthew Powell nhấn mạnh.