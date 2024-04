Gỡ khó, thúc tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 19 qua Tây Nguyên

(TBTCO) - Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (nâng cấp quốc lộ 19) dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh các tỉnh Tây Nguyên.

Quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Pơ cần sớm được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đảm bảo tiến độ dự án. Ảnh: Mạnh Tuấn

Nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Theo đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) 2, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự án nâng cấp quốc lộ 19 có tổng chiều dài 143,6 km (trong đó Bình Định 17 km và Gia Lai hơn 126 km), với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, tương đương 155,8 triệu USD. Dự án do Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư, thời gian thi công từ tháng 8/2021, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Tuy nhiên dự án sau đó được gia hạn thêm đến tháng 6/2024. Đến nay, quá trình thi công dự án này vẫn còn gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bụi bặm và ùn tắc giao thông ở các khu vực đèo và cầu tạm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Hiện gói thầu XL-01 (đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đến nay địa phương vẫn chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công đường gom cầu Ba La và Bầu Sen. Hiện địa phương vẫn chưa phê duyệt được phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã có công điện gửi UBND Bình Định đề nghị giải quyết dứt điểm công tác GPMB.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo UBND huyện Tây Sơn và các đơn vị liên quan của địa phương nghiên cứu, xem xét các chính sách theo các quy định để có phương án bồi thường, hỗ trợ… cho các hộ dân bị ảnh hưởng; qua đó có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án triển khai thi công đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

"Hiện nay đã vào mùa khô, nhưng công tác triển khai thi công của nhà thầu vẫn chưa đẩy nhanh được. Công tác huy động trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án…” - đại diện Ban QLDA 2 cho hay.

Còn tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đăk Pơ (Gia Lai) cũng đang gặp vướng mắc về công tác GPMB. Mới đây, ngày 12/4, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đak Pơ đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB dự án, phối hợp với Công ty Điện lực di dời các đường điện ra khỏi phạm vi GPMB.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB dự án, bàn giao mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2024, để triển khai thi công công trình theo tiến độ của dự án.

Thường xuyên ùn tắc giao thông, ảnh hưởng thi công

Cũng theo đại diện Ban QLDA 2, dự án còn thường xuyên gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt đoạn qua đèo An Khê và các cầu tạm trên tuyến.

Theo đó, nhằm triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trước 30/6/2024, đơn vị thi công (Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam) đã và đang tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công tại khu vực đèo An Khê. Trong đó, đơn vị có triển khai thi công các hạng mục đắp nền cũng như nâng cấp mở rộng mặt đường cũ. Tuy nhiên, trên tuyến đường này liên tục xảy ra tình trạng ách tắc giao thông đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, tại khu vực đèo An Khê xuất hiện rất nhiều xe quá khổ, quá tải, xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến, đặc biệt vào ban đêm. Các phương tiện quá tải khi lưu thông trên đèo thường xuyên bị hỏng và phải dừng lại sửa chữa, gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, việc các phương tiện xe tải trọng lớn, quá tải lưu thông trên tuyến đã khiến các cầu tạm thường xuyên bị hư hỏng.

Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) khu vực đèo An Khê, Ban QLDA 2 đã có văn bản gửi Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Bình Định, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai, Ban ATGT tỉnh Bình Định, Ban ATGT tỉnh Gia Lai, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 và các đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình triển khai.

Ban cũng đề nghị các đơn vị cần tăng cường, thường xuyên kiểm soát tải trọng, kích thước các xe, xử lý các phương tiện lưu thông không đúng làn đường, biển báo chỉ dẫn…, qua đó có thể đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đèo An Khê.

Cũng theo đại diện Ban QLDA 2, để đảm bảo đúng tiến độ, đơn vị đã đôn đốc nhà thầu cần tranh thủ các ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường. Đồng thời, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng vật tư máy móc thiết bị để tăng cường triển khai thi công trong thời tiết mùa khô. Ban QLDA 2 cũng quán triệt nhà thầu thi công phải huy động các tổ đội công nhân có tay nghề, cán bộ kỹ thuật có năng lực; tăng cường vật tư, thiết bị đủ để hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và đảm bảo ATGT trên toàn tuyến.../.