Hà Nội đã vận động được 128 đơn vị hỗ trợ 7 tỷ đồng cho trẻ em

(TBTCO) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, đến nay, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động được 128 đơn vị tài trợ, với tổng kinh phí 7,039 tỷ đồng (gồm tiền mặt là 2,935 tỷ đồng và hiện vật là 4,103 tỷ đồng) hỗ trợ cho 5.788 lượt trẻ em.

Lãnh đạo TP. Hà Nội trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dịp Tết Trung thu 2022. Ảnh: Q.Trí

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội cũng đã vận động Quỹ VinaCapital hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho 12 trẻ em.

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, toàn thành phố đã có 213.243 lượt trẻ em được tặng quà, nhận học bổng, khám, chữa bệnh miễn phí với tổng giá trị trên 17,3 tỷ đồng; xây mới, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị cho 83 điểm vui chơi cho trẻ em với tổng kinh phí là 5,715 tỷ đồng.

Tại Đêm hội trăng rằm năm 2022 vừa qua, lãnh đạo TP. Hà Nội đã trao 1.300 suất quà cho 1.300 trẻ em; tặng quà, học bổng, xe đạp cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, mồ côi bố hoặc mẹ do Covid-19; tổng giá trị quà tặng tại Đêm hội là gần 700 triệu đồng.

Về công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em, thông qua nhiều kênh khác nhau, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận 55 vụ việc, trong đó có 44 vụ việc đúng như phản ánh (17 vụ bạo lực trẻ em, 04 vụ vi phạm quyền trẻ em, 10 vụ xâm hại tình dục, 13 vụ trẻ em bị bỏ rơi), 9 vụ việc không đúng như phản ánh, 02 vụ việc đang xác minh giải quyết. Tất cả trẻ em trong các vụ việc nêu trên đều đã được cơ sở can thiệp, trợ giúp kịp thời theo quy định. Trong năm, có 16 trẻ em mồ côi do bố/mẹ mất vì Covid-19; cùng với sự quan tâm hỗ trợ của địa phương, đã có 4 trẻ em đủ điều kiện theo quy định của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được nhận hỗ trợ.

Ngoài ra, thực hiện dự án phòng, chống đuối nước trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo đồng loạt dạy bơi tại 4 huyện và 12 xã địa bàn dự án. Tính đến thời điểm hiện nay, có 3 huyện và 9 xã cơ bản hoàn thành dạy bơi cho trẻ em và đã tiến hành kiểm tra kết quả cho trẻ; giám sát các hoạt động dạy bơi tại các địa bàn dự án.