(TBTCO) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội vừa thông tin về dự báo tình hình tiền lương, thưởng tết trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022. Theo đó, tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng khoảng từ 6 - 7% so với năm 2021.

Hà Nội dự báo lương, thưởng tết của người lao động năm 2022 tăng 6-7%. Ảnh: TL

Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát cùng với việc triển khai các giải pháp thích ứng an toàn trong tình hình mới, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng đầu năm 2022 đã có nhiều khởi sắc.

Bên cạnh đó, với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó quy định mức lương tối thiểu tháng trả cho người lao động tăng bình quân xấp xỉ là 6%. Do vậy, Sở LĐTB&XH Hà Nội dự báo tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng khoảng từ 6 - 7% so với năm 2021.

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp thiếu, hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm, giảm chỗ làm việc. Do vậy, Sở LĐTB&XH Hà Nội dự báo tiền thưởng tết của người lao động trong một số ngành nghề bị tác động sẽ giảm hơn so với năm 2021. Trong đó, mức giảm sâu thuộc về các ngành nghề may, da giày, điện tử, chế biến gỗ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH và ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc nắm bắt tình hình lương, thưởng tết của các doanh nghiệp, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã ban hành công văn gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp tình hình lương, thưởng tết của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về Sở LĐTB&XH Hà Nội để tổng hợp báo cáo UBND TP. Hà Nội, Bộ LĐTB&XH trước ngày 25/12/2022.