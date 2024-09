Hà Nội hỗ trợ đợt 2 các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ 30 tỷ đồng.

(TBTCO) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định trích Quỹ Cứu trợ thành phố 30 tỷ đồng để hỗ trợ đợt 2 nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra để xây, sửa nhà bị hư hỏng, mua cây, con giống, vật tư, phương tiện sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và đăng ký tiếp nhận ủng hộ 76 tỷ đồng. Như vậy, từ ngày 9 đến ngày 19/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ hơn 177 tỷ đồng.

Để tiếp tục chia sẻ với nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tới nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã quyết định trích Quỹ Cứu trợ thành phố 30 tỷ đồng để hỗ trợ đợt 2 nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra để xây, sửa nhà bị hư hỏng, mua cây, con giống, vật tư, phương tiện sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cụ thể các tỉnh: Hưng Yên 3 tỷ đồng, Nam Định 3 tỷ đồng, Hà Nam 3 tỷ đồng, Thái Bình 3 tỷ đồng, Bắc Kạn 3 tỷ đồng, Tuyên Quang 3 tỷ đồng, Hà Giang 2 tỷ đồng; Hòa Bình 2 tỷ đồng, Thanh Hóa 2 tỷ đồng, Hải Dương 2 tỷ đồng, Ninh Bình 2 tỷ đồng, Lai Châu 2 tỷ đồng. Số tiền trên được chuyển về Quỹ Cứu trợ các tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh triển khai kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và thông tin kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Như vậy, tính đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ tổng số tiền 81 tỷ đồng và 500 triệu đồng nhu yếu phẩm.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam thành phố đã tham mưu tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trong 2 ngày thứ bảy, chủ nhật vừa qua. Qua đó, xử lý khoảng trên 20.000 tấn rác, góp phần để thành phố cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường tiếp nhận ủng hộ.

Đợt này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng trao hỗ trợ cho 628 sinh viên các tỉnh phía Bắc đang học tập tại Hà Nội bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Trong đó, có 101 sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi sinh viên 5 triệu đồng; 527 sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão, số tiền 3 triệu đồng. Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao hỗ trợ cho đại diện 20 sinh viên, số tiền hỗ trợ còn lại sẽ được chuyển qua Thành đoàn Hà Nội để trao cho các sinh viên.