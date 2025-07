Khởi động Water of Life: Bảo tồn nguồn nước - Vì một Việt Nam xanh

(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam) vừa tổ chức Lễ khởi động hoạt động năm 2025 của chương trình “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước - Vì một Việt Nam xanh” và ra mắt sáng kiến “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku” hướng đến giáo dục về tầm quan trọng của rừng và nguồn nước triển khai tại các Vườn quốc gia trên cả nước.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tưới cây khởi động hoạt động năm 2025 của chương trình “Water of Life”.

Đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Suntory PepsiCo Việt Nam và Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tiếp nối thành công từ năm 2024. Là công ty đầu tiên thiết lập mô hình hợp tác công – tư trong lĩnh vực phát triển rừng bền vững với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Suntory PepsiCo tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam triển khai các giải pháp bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhận thức được giá trị to lớn của rừng đối với đời sống con người cũng như sự phát triển bền vững, Chương trình “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước - Vì một Việt Nam xanh” triển khai từ năm 2024 hoạt động trồng mới và chăm sóc rừng đầu nguồn. Chỉ trong vòng một năm, chương trình đã đạt được kết quả tích cực với 35ha rừng đầu nguồn được phủ xanh tại các tỉnh Bắc Kạn, Nghệ An và Cà Mau, trên nền tảng các hoạt động phủ xanh rừng đầu nguồn mà Suntory PepsiCo Việt Nam đã thực hiện từ năm 2021.

Năm 2025, chương trình được nhân rộng với mục tiêu trồng 60ha rừng đầu nguồn tại các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bình Phước và Long An. Những khu vực được ưu tiên lựa chọn để trồng rừng là rừng đầu nguồn có vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng lưu giữ nước, giảm xâm nhập mặn và tăng cường an ninh nguồn nước cho người dân.

Chương trình được thiết kế hướng tới đa mục tiêu, bao gồm: bảo tồn nguồn nước, trung hòa khí các-bon và cải thiện sinh kế cộng đồng, với tầm nhìn đến năm 2050 là hoàn trả cho thiên nhiên nhiều hơn lượng nước mà Suntory PepsiCo sử dụng trong toàn bộ hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Trọng tâm của mô hình được thiết kế gắn liền với người dân và chủ rừng địa phương, tập trung nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng thông qua hoạt động đào tạo kỹ thuật về trồng rừng, trồng xen canh, qua đó người dân địa phương được trang bị kiến thức, hiểu rõ giá trị của rừng và có cơ hội cải thiện sinh kế một cách bền vững.

Không dừng ở các hoạt động trồng rừng, hiểu được việc bảo tồn nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên gắn liền với giáo dục, năm 2025, Chương trình ra mắt sáng kiến “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku” - mô hình giáo dục môi trường gắn với thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam được triển khai theo hình thức hợp tác công - tư giữa Suntory PepsiCo Việt Nam và Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Sáng kiến kết hợp giữa trải nghiệm thực tế tại rừng và nội dung hoạt động giáo dục về tài nguyên nước, hệ sinh thái rừng và phát triển bền vững hướng đến học sinh và trẻ em. Mục tiêu là tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục thông qua trải nghiệm cho học sinh ở các địa phương trên cả nước, thông qua đó tăng cường nhận thức về vai trò của rừng, thúc đẩy lối sống xanh, truyền cảm hứng và tình yêu cùng trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên của các bạn trẻ. Dự kiến, mô hình sẽ thí điểm tại ba Vườn quốc gia trong năm 2025 và nhân rộng ra cả nước trong các năm tiếp theo./.