Hà Nội: Một phụ nữ bị mất gần 1 tỷ đồng bởi chiêu lừa like facebook kiếm tiền

(TBTCO) - Ngày 9/4, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn like facebook kiếm tiền. Nạn nhân đã bị mất gần 1 tỷ đồng. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi, người dân cần cảnh giác để tránh mất tiền, nợ mang.

Trước đó, vào ngày 5/4/2023, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị H (SN 1984, Long Biên, Hà Nội) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chị H cho biết, do có nhu cầu tìm việc nên chị đã lên mạng xã hội facebook tìm kiếm. Hà Nội: Một phụ nữ bị mất gần 1 tỷ đồng bởi chiêu lừa like facebook kiếm tiền. Ảnh: minh họa Sau đó, chị được giới thiệu công việc like trang facebook của các nghệ sỹ sẽ được tiền hoa hồng. Chị H thực hiện theo hướng dẫn và làm nhiệm vụ để nhận được tiền. Tổng số tiền chị đã chuyển tiền vào tài khoản để mua gói nhiệm vụ do đối tượng yêu cầu là gần 1 tỷ đồng. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên chị H đã đến cơ quan công an trình báo. Trên thực tế, chiêu lừa like facebook kiếm tiền là biến tướng của chiêu lừa lướt TikTok và like video là có tiền mà nhiều người đã là nạn nhân. Theo cơ quan công an cho biết, đánh vào tâm lý thích "việc nhẹ lương cao", các đối tượng phạm pháp đã mời gọi, chỉ cần mỗi ngày dành 2 - 3 tiếng đồng hồ lướt TikTok và làm theo hướng dẫn là có thu nhập "khủng", có vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng ngày. Điểm chung của những lời mời tham gia này đều nhấn mạnh vào việc kiếm tiền đơn giản, làm tại nhà, thu nhập tốt, hoa hồng cao, lương trả trong ngày... để đánh vào lòng tham, ảo tưởng kiếm tiền nhanh của nhiều người. Khi đã đồng ý với công việc, người tham gia sẽ được hướng dẫn xem video TikTok, like trang facebook của các nghệ sỹ bằng cách tải app, website trung gian và được biết đến các gói nhiệm vụ đặt tên theo cấp độ như vàng, bạc, đồng, kim cương hoặc VIP 1, VIP 2, VIP 3... tương ứng với các mức giá từ vài trăm ngàn cho đến hàng trăm triệu đồng... Gói nhiệm vụ có mức giá càng cao thì xem video càng nhiều và tiền hoa hồng cũng càng lớn. Sau khi mua các gói nhiệm vụ giá trị lớn (tức người tham gia nạp số tiền cao), các app, website lừa đảo sẽ ngừng hoạt động, xảy ra lỗi hoặc thậm chí sập hẳn khiến người tham gia không còn rút được tiền. Lúc này, đối tượng môi giới cũng mất liên lạc, người tham gia chơi mới nhận ra mình bị lừa, tiền nạp vào không cánh mà bay! Trước vấn nạn nêu trên cơ quan công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Vân