(TBTCO) - Các nước có nền kinh tế tiên tiến trên thế giới đều đang ghi nhận tỷ lệ lạm phát tăng cao nhất so với nhiều thập niên qua. Tính đến tháng 6/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại nước Anh tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước CPI tại Mỹ tăng 9,1%, Áo tăng 8,5%, Italy tăng 8,0%... Lạm phát tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm tăng cao trong thời gian qua…