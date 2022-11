Hà Nội: Thị trường bất động sản cho thuê sôi động dịp cuối năm

(TBTCO) - Theo các báo cáo khảo sát thị trường vừa được công bố cho thấy, từ đầu quý III/2022 đến nay, phân khúc bất động sản cho thuê đã phục hồi trở lại. Trong đó, thị trường bất động sản cho thuê tại TP. Hà Nội liên tục tăng giá, đặc biệt ở khu vực trung tâm đô thị.

Giá thuê tăng 3 - 10% tùy phân khúc

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn tháng 10/2022, tại các quận trung tâm Hà Nội tập trung nhiều văn phòng cho thuê như quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân… đã ghi nhận sự đi lên về giá thuê. Với các hợp đồng thuê cũ được ký từ các năm trước, hiện giá thuê vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, các hợp đồng ký mới, giá thuê đã được thiết lập lại theo chiều hướng tăng.

Trong quý III/2022, tỷ lệ lấp đầy các trung tâm thương mại, siêu thị lớn tại Hà Nội đạt 96 - 97% ở khu vực trung tâm. Ảnh: TL.

Trong đó, phân khúc hạng C ở khu vực quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, giá thuê văn phòng đã tăng từ 160 - 330 nghìn đồng/m² lên mức 180 - 350 nghìn đồng/m², mức tăng trung bình đạt từ 5 - 10% so với đầu năm.

Theo Savills Hà Nội, đến cuối năm 2022, 4 dự án mới dự kiến sẽ cung cấp thêm 113.000m² cho thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội, trong đó hạng A chiếm 34% và hạng B chiếm 64%. Nguồn cung trong tương lai phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với văn phòng chất lượng cao ở mức giá cạnh tranh. Từ năm 2023 đến năm 2025, dự kiến sẽ có 699.000m² từ 19 dự án mới, bao gồm: 36 Cát Linh, Lotte Mall Hà Nội (Lotte Võ Chí Công), Tiến Bộ Plaza, Gelex 10 Trần Nguyên Hãn và các dự án tại khu Starlake. Khu phía Tây sẽ đóng góp nhiều nhất, trong đó Starlake cung cấp tới 430.000m², tương đương 28% nguồn cung tương lai.

Cụ thể, giá thuê văn phòng hạng C ở quận Cầu Giấy như An Phú hiện đang có giá 10 - 11 USD/m², Vapa có giá thuê là 9 - 11 USD/m², giá thuê Vinaconex Hoàng Quốc Việt từ 9 - 12 USD/m²; văn phòng cho thuê Thanh Xuân thuộc phân khúc hạng C như PVV Vinapharm có giá thuê 13 - 15 USD/m², Mỹ Sơn Tower có giá thuê 9 - 12 USD/m²…

Các văn phòng hạng B tại Cầu Giấy, Nam Từ Liêm giá thuê hiện tại đang dao động từ 315 - 450 nghìn đồng/m², tương đương 13 - 18 USD/m², mức giá này tăng khoảng 3 - 6% so với đầu năm 2022.

Giá thuê các văn phòng hạng A cũng chứng kiến mức tăng trung bình 5 - 8% so với đầu năm. Giá thuê hiện tại đang dao động phổ biến từ 450 - 620 nghìn đồng/m², tương đương 19 - 26 USD/m². Ví như tại tòa Keangnam Landmark ở Nam Từ Liêm đạt mức giá thuê trung bình 30 - 36 USD/m², tất cả đều đã tăng giá 5% cho các hợp đồng thuê mới.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc của Batdongsan.com.vn, kể từ sau đại dịch, việc các doanh nghiệp hoạt động mạnh trở lại và số lượng doanh nghiệp mới gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu thuê văn phòng. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ Chính phủ cũng khiến thị trường này khởi sắc.

Đồng thời, trong các năm qua, dòng vốn FDI vào Việt Nam không ngừng tăng lên, đây cũng sẽ là yếu tố góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc văn phòng cho thuê trong thời gian tới về cả lực cầu và giá cho thuê.

Còn theo bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc cấp cao bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội, giá thuê hạng A tăng do sự gia nhập của các toà nhà chất lượng cao mới, trong khi nguồn cung mới hạng B vẫn còn hạn chế.

Tỷ lệ lấp đầy các trung tâm thương mại đạt 97%

Bà Minh cho hay, hiện tại, tổng diện tích mặt bằng thương mại cho thuê trên cả nước ổn định với 1,7 triệu mét vuông sàn. Dự báo mặt bằng bán lẻ tại vị trí đắc địa tiếp tục được săn đón nhiều trong thời gian tới với nhu cầu thuê tiếp tục được duy trì, dẫn đến giá thuê sẽ giữ đà tăng.

Lý giải về việc giá thuê mặt bằng thương mại tăng cao, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng nguyên nhân là do làn sóng mở rộng kinh doanh của những thương hiệu lớn như Breitling, Marc Jacobs, Berluti... lần lượt khai trương cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam.

Đồng thời, các thương hiệu lớn Aeon MaxValu, Mothercare, Lyn, Saigon Co.op, Thế giới di động... tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường thông qua việc khai trương thêm nhiều cửa hàng mới tại các mặt bằng bán lẻ, trung tâm thương mại lớn.

Mặt bằng bán lẻ nhà phố tại các quận trung tâm Hà Nội đã được lấp đầy, giá cả thuê đang có xu hướng tăng 20% so với năm trước. Ảnh: Văn Nam.

Theo khảo sát của phóng viên tại thị trường Hà Nội, ngoài những mặt bằng lớn ở trung tâm thương mại tăng giá, thì mặt bằng thương mại diện tích nhỏ từ 30 - 70 m², nằm trên các trục đường lớn tại Hà Nội thời điểm này cũng đã tăng giá. Cụ thể, một số tuyến đường lớn trên địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân... giá cho thuê tăng 10 - 20% so với thời điểm năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Quyền đang có nhu cầu thuê 50 m² mặt đường để kinh doanh ở khu vực quận Hai Bà Trưng chia sẻ, 2 tháng nay, sau thời gian đi xem mặt bằng ở nhiều tuyến phố và qua cả giới thiệu môi giới, so với thời điểm năm trước, với diện tích như trên, giá thuê đã tăng từ 10 triệu đồng lên đến 12 triệu đồng/tháng.

Còn theo ông Trần Văn Thắng - một môi giới bất động sản cho thuê ở Hà Nội, cho biết thị trường văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại ở Hà Nội từ đầu quý III/2022 đã bắt đầu khởi sắc, hầu hết các trung tâm thương mại lớn và mặt bằng bán lẻ nhà phố đã được lấp đầy, giá cả thuê đang có xu hướng tăng so với thời điểm đầu năm.

Theo các chuyên gia, giá cho thuê mặt bằng thương mại ước tăng bình quân 20% so với cùng kỳ năm 2021; cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, làn sóng mở rộng hoạt động kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam trở lại, khiến giá thuê tăng cao. Thời điểm hiện tại, các chủ mặt bằng đã cắt bỏ chính sách giảm hoặc miễn tiền thuê như thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19.