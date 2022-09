(TBTCO) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ 916,8 lít rượu ngâm động vật và thực vật các loại tại 2 cơ sở kinh doanh nằm trong toà nhà The pride CT1, khu đô thị mới An Hưng - La Khê - quận Hà Đông. Vụ việc đang được làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, chiều 13/9, Đội QLTT số 11, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với PC05, Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hà Đông, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh rượu ngâm tại địa chỉ: Phòng 0916 và phòng 2602 toà nhà The pride CT1, khu đô thị mới An Hưng - La Khê - quận Hà Đông.

Kết quả kiểm tra, phòng 2602 của chủ sở hữu Đào Quang Mạnh, đoàn kiểm tra thu giữ tổng 65 bình rượu ngâm động vật các loại với tổng 347,8 lít rượu. Tại phòng 0916 của chủ sở hữu Vũ Quang Hiến, đoàn kiểm tra thu giữ tổng 66 bình rượu ngâm (trong đó có 58 bình rượu ngâm động vật; 8 bình rượu ngâm thực vật) với tổng 569 lít rượu.

Hà Nội: Thu giữ gần 1.000 lít rượu ngâm động vật, thực vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: CTV

Kết quả kiểm tra cả hai căn hộ cho thấy, tổng 916,8 lít rượu đều là rượu ngâm cá thể động vật và thực vật các loại không có hoá đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện số lượng rượu này đang được Đội QLTT số 11 tiếp tục xác minh làm rõ.

Lực lượng chức năng Hà Nội cảnh báo, tình trạng ngộ độc rượu liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây gây chết người, đặc biệt toàn bộ là rượu không rõ nguồn gốc. Đơn cử là vụ 8 sinh viên ngộ độc, 2 người tử vong ngày 5/8/2022 tại TP. Hồ Chí Minh. Trước đó là vụ 3 người phụ nữ tử vong tại Cà Mau ngày 25/7 cũng do uống rượu không rõ nguồn gốc.

QLTT TP.Hà Nội cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận biết trong quá trình sử dụng các loại rượu. Không sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc, nhãn mác, chứng từ, rượu ngâm các loại động, thực vật lạ vì rất dễ xảy ra ngộ độc.