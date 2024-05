Hà Nội: Thu giữ lượng lớn thuốc lá điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật

(TBTCO) - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vụ lợi dụng mô hình chuyển phát hàng hóa để vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá điện tử...

Cụ thể, ngày 6/5/2024, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp Công an huyện Hoài Đức tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát hàng hóa Quyết Đại Phát Express, tại địa chỉ 15 ngõ 69, đường Vạn Xuân, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn thuốc lá điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở chuyển phát đang có 18 chiếc máy hút thuốc lá điện tử ghi made in China, 370 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử trên vỏ hộp có chữ made in USA, 6300 gói loại 40g/gói dạng thuốc lá thành phẩm khác, vỏ bao bì có chữ made in Denmark by (quy đổi 20g = 1 bao là: 12.600 bao).

Đây là vụ việc điển hình trong việc lợi dụng mô hình chuyển phát hàng hóa để vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng hóa là thuốc lá điện tử, đặc biệt là hàng cấm (thuốc lá thành phẩm dạng gói khác – thuốc lá lăn tay).