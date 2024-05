(TBTCO) - Việc đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh đã góp phần giúp người lao động tích cực hoạt động sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, đồng thời, giúp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh, hiện Quảng Ninh có trên 290 nghìn người tham gia BHXH, trong đó, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 262 nghìn người, BHXH tự nguyện là 28 nghìn người; chiếm tỷ lệ 45,73% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; cao hơn 8,06% so với bình quân chung toàn quốc; có hơn 250 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm tỷ lệ 39,56% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; cao hơn 8,81% so với bình quân chung toàn quốc. Gần 1,3 triệu người tham gia BHYT, tăng gần 20.000 người so năm 2023, tỷ lệ bao phủ đạt 95,37% dân số tỉnh. Quảng Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT cao trong cả nước.

Hằng năm, BHXH tỉnh đã phối hợp với Cục Thuế Quảng Ninh, Sở KH&ĐT cung cấp số liệu về đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. BHXH tỉnh sàng lọc đánh giá, đề nghị doanh nghiệp thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động.

BHXH tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tại khu công nghiệp Cái Lân (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: BHXH tỉnh Quảng Ninh

4 tháng đầu năm 2024 BHXH tỉnh Quảng Ninh đã khai thác tại 185 đơn vị, doanh nghiệp với 1.037 lao động tham gia BHXH bắt buộc. Công tác chi trả các các chế độ BHXH, BHTN luôn được BHXH tỉnh thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, kịp thời, thuận tiện, an toàn, đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. 4 tháng đầu năm 2024 có 860.732 lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 44.597 lượt so với cùng kỳ năm 2023; tổng số tiền khám chữa bệnh BHYT là 697 tỷ đồng, tăng 106 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Theo BHXH tỉnh Quảng Ninh, năm 2024 có 7 thay đổi về chính sách BHXH, BHYT mọi người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình. Cụ thể: Tăng tuổi nghỉ hưu, thay đổi điều kiện hưởng lương hưu (61 tuổi với lao động nam, 56 tuổi 4 tháng với lao động nữ); tăng lương hưu, trợ cấp BHXH (từ tháng 7/2024); thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu; điều chỉnh trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng; thay đổi hệ số trượt giá BHXH 2024; thay đổi mức đóng BHYT; thay đổi chi phí khám chữa bệnh 1 lần được chi trả 100%.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Ninh, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc tổ chức triển khai tuyên truyền, đối thoại, tư vấn pháp luật về lao động BHXH, BHYT cũng như Luật Công đoàn đến đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công đoàn trong toàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên cơ sở đó tháo gỡ khó khăn kịp thời cũng như đảm bảo quyền lợi người lao động tại các doanh nghiệp.

Năm 2024, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh cũng đặt mục tiêu sẽ phấn đấu tăng tỷ lệ người tham gia BHXH toàn tỉnh lên 47%, tỷ lệ tham gia BHTN lên 39,8% trên lực lượng lao động trong độ tuổi./.