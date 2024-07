(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo mới nhất về việc đưa cổ phiếu FID của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam vào diện kiểm soát từ ngày 8/7/2024.

Cụ thể, theo HNX, nguyên nhân cổ phiếu FID của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam bị đưa vào diện kiểm soát là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2022 và 2023).

Quyết định của HNX về việc đưa cổ phiếu FID vào diện kiểm soát. Ảnh: HNX.

Quyết định dựa trên việc xem xét BCTC hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO, BTCT hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHUY của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I, doanh thu của công ty đạt 795 triệu đồng, tương đồng với quý I năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt báo lỗ sâu âm 1,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, công ty cũng báo lỗ lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế âm 147 triệu đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý I, công ty cho biết, trong quý I/2024, các hoạt động thương mại của công ty tiếp tục hoạt động, nên doanh thu không đổi so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, do phân bổ lợi thế thương mại trên báo cáo hợp nhất, nên lợi nhuận sau thuế bị lỗ, giảm 789% so với cùng kỳ năm ngoái./.