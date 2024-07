(TBTCO) - Sáng 3/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.253 VND/USD, tăng 1 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,73 điểm – giảm 0,16% so với giao dịch ngày 2/7.

Tỷ giá USD hôm nay, 3/7/2024: Đồng USD tiếp tục giảm trên thị trường thế giới. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.734 VND/Euro - 27.337 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay điều chỉnh nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.215 VND/USD và bán ra là 25.465 VND/USD tăng 1 VND. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm nhẹ ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.838 – 25.898 VND/USD giảm 49 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 1/7.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.215 VND 25.465 VND Vietinbank 25.244 VND 25.465 VND BIDV 25.245 VND 25.465 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.608 VND 28.066 VND Vietinbank 26.876 VND 28.058 VND BIDV 26.783 VND 28.048 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 152,75 VND 161,67 VND Vietinbank 154,6 VND 161,29 VND BIDV 153,24 VND 161,2 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,73 điểm – giảm 0,16% so với giao dịch ngày 2/7.

Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra giọng điệu ôn hòa trong các bình luận của mình, cho thấy rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ nhiều khả năng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng lãi suất vào cuối năm nay.

So với đồng Yên, đồng bạc xanh không đổi ở mức 161,48. Nó đạt mốc 161,745 vào phiên giao dịch trước đó, mức cao nhất trong gần 38 năm, chủ yếu do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ngày 2/7 cho biết, các nhà chức trách đang cảnh giác trước những biến động mạnh của thị trường tiền tệ, nhưng chưa đưa ra cảnh báo can thiệp rõ ràng.

So với đồng EUR, đồng Yên đã chạm mức thấp nhất là 173,67 phiên giao dịch đầu tuần, trong khi so với đồng AUD, đồng Yên neo gần mức thấp nhất trong 33 năm.

Đồng EUR ổn định so với đồng USD ở mức 1,0741 USD, cho thấy thị trường ít phản ứng trước những bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde trong một diễn đàn chính sách tiền tệ cùng Chủ tịch Fed. Bà cho biết khu vực đồng EUR đang đạt bước tiến nhất định trên lộ trình giảm phát, nhưng vẫn còn “dấu hỏi” xoay quanh triển vọng tăng trưởng kinh tế./.