Đồng Yên chạm đáy trong vòng 38 năm so với đồng USD

(TBTCO) - Ngày 3/7, đồng Yên Nhật tiếp tục suy yếu xuống mức thấp kỷ lục mới khi chạm đáy trong vòng 38 năm so với đồng USD, đồng thời ở mức thấp nhất lịch sử so với đồng Euro. Bất chấp điều này, giới chức Nhật Bản cơ bản vẫn hạn chế can thiệp, báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng.

Lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1986, 1 USD đổi được 161,875 Yên. Cụ thể, đồng Yên đã giảm khoảng 0,2% xuống mức 161,875 Yên đổi 1 USD, lần đầu tiên kể từ tháng 12/1986, trong khi giảm cùng mức so với đồng Euro xuống thấp nhất lịch sử là 173,80 Yên đổi 1 Euro. Các quan chức Nhật Bản phần lớn giữ im lặng về tình hình của đồng Yên trong tuần này, với việc Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki ngày 2/7 cho biết các động thái đang được "theo dõi một cách thận trọng". Các nhà quan sát thị trường suy đoán về khả năng can thiệp trong ngày 4/7, khi thanh khoản mỏng do kỳ nghỉ lễ của Mỹ có thể làm trầm trọng thêm biến động tiền tệ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác cho rằng khó có thể biện minh cho sự can thiệp khi đồng Yên sụt giảm một cách có trật tự như vậy. Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh ảnh hưởng của động lực chính trị Mỹ, đặc biệt là khả năng giành chiến thắng của ông Donald Trump, người có chính sách có thể dẫn đến lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn. Kịch bản này có thể sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và đồng Yên. Ngược lại, ngày 2/7, đồng USD đã phục hồi lại vị thế đã mất với mức tăng 0,1% lên 105,78, lấy lại phần lớn mức giảm 0,14% trong phiên trước đó. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã trấn an thị trường, đánh giá tiến triển trong vấn đề lạm phát ở Mỹ nhưng cho biết cần có thêm dữ liệu trước khi xem xét cắt giảm lãi suất. Mặc dù giảm nhẹ so với đồng USD, đồng Euro vẫn giữ vững giá trị do được hỗ trợ bởi áp lực lạm phát dai dẳng ở khu vực đồng tiền chung châu Âu. Điều này cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ duy trì lập trường thận trọng về việc giảm lãi suất một lần nữa. Tại Anh, đồng Bảng vẫn giữ ở mức ổn định trước thềm cuộc bầu cử ngày 4/7 tới. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đối với đồng Bảng Anh bị giảm bớt do quan điểm rằng bất kỳ chính quyền mới nào thì nền kinh tế cũng sẽ phải đối mặt với những hạn chế tài chính và hạn chế biến động tiềm ẩn. Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc lần đầu tiên giảm xuống mức 7,3114 NDT/USD, mức thấp nhất trong 8 tháng qua, trong bối cảnh có dấu hiệu kinh tế chậm lại và điều chỉnh chính sách của Bắc Kinh./.

Theo TTXVN