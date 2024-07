FiinRatings đưa ra báo cáo nghiên cứu về  đường cong lãi suất

(TBTCO) - Ngày 3/7, đồng Yên Nhật tiếp tục suy yếu xuống mức thấp kỷ lục mới khi chạm đáy trong vòng 38 năm so với đồng USD, đồng thời ở mức thấp nhất lịch sử so với đồng Euro. Bất chấp điều này, giới chức Nhật Bản cơ bản vẫn hạn chế can thiệp, báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng.