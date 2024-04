Hà Nội tổ chức đợt cao điểm An toàn, vệ sinh lao động, chăm lo cho công nhân, lao động năm 2024

(TBTCO) - Sáng 19/4, UBND TP. Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024".

Hàng trăm người lao động được Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tư vấn pháp luật ngay sau lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: TP. Hà Nội luôn xác định công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là việc làm thường xuyên, liên tục. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được kiểm soát và có những chuyển biến tích cực.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cấp cơ sở, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng còn chưa quan tâm nhiều đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động. Năm 2023, trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra 296 vụ tai nạn lao động làm 300 người lao động bị nạn.

Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, bà Vũ Thu Hà yêu cầu các sở, ngành, các cấp công đoàn thành phố, cùng các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố; cấp phát tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, các công đoàn cơ sở và người lao động trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động chuyên đề an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động cộng đồng...

Các đơn vị, doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ, chăm lo đời sống, việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; đồng thời tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, tuyên dương công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo, các hoạt động tư vấn pháp luật, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở.

Nhiều hoạt động tại lễ phát động được diễn ra như: Phóng sự về phong trào công nhân lao động Thủ đô và công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2023 phát tại buổi lễ; trưng bày ảnh tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phong trào công nhân lao động Thủ đô; khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm túi quà 350.000 và 1.000.000 đồng tiền mặt; 100 phần quà cho các cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bao gồm túi quà 250.000 và 1.000.000 đồng tiền mặt…

Tại lễ phát động còn có 150-200 công nhân lao động được khám sức khỏe miễn phí do Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Y tế quận thực hiện; hàng trăm người lao động được Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tư vấn pháp luật ngay sau lễ phát động.