Hà Nội: Từ 1/1/2024, Công an xã bán chuyên trách được hỗ trợ 1,4 lần mức lương cơ sở

Sáng 8/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nghị quyết quy định, xã loại I, loại II, mỗi thôn bố trí không quá 2 công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; xã loại III mỗi thôn bố trí 1 công an xã bán chuyên trách.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 1,4 lần mức lương cơ sở (khoảng 2,5 triệu đồng); hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng là 13% mức lương cơ sở; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hằng tháng là 3% mức lương cơ sở.

Thời gian hưởng hỗ trợ hằng tháng và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1/1/2024. Nguồn kinh phí hỗ trợ công an xã bán chuyên trách bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Ngoài các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác, thành phố hỗ trợ thêm với các mức cụ thể.

Phó trưởng công an xã, công an viên thường trực, công an viên thôn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và các trường hợp thuộc diện dôi dư phải nghỉ công tác do bố trí sắp xếp lại số lượng theo quy định của nghị quyết này được hỗ trợ mỗi năm công tác 1 tháng phụ cấp tại thời điểm nghỉ công tác.

Cách tính thời gian hưởng hỗ trợ: Nếu có số tháng lẻ từ 6 tháng trở xuống thì được tính bằng 1/2 năm công tác để tính mức hỗ trợ. Nếu có số tháng lẻ từ trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác để tính mức hỗ trợ.

Theo nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội, đối tượng không áp dụng gồm: trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên thường trực, công an viên thôn bán chuyên trách thôi không tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở nhưng đã được bố trí sang vị trí công tác khác và được hưởng lương, phụ cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên thường trực, công an viên thôn bán chuyên trách tự ý nghỉ việc hoặc bị buộc thôi việc do vi phạm kỷ luật theo quyết định cho thôi việc của cấp có thẩm quyền.

Trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên thường trực, công an viên thôn bán chuyên trách xin nghỉ việc trước ngày 17/11/2017 (ngày Đề án thí điểm bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã có hiệu lực), hoặc sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà không thuộc diện dôi dư phải nghỉ công tác do bố trí sắp xếp lại số lượng theo quy định của nghị quyết này.