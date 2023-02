Hải Dương: Nhiều khoản thu nội địa tăng cao so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo Cục Thuế Hải Dương cho biết, tổng thu nội địa tháng 1/2023 trên địa bàn tỉnh được 2.422,5 tỷ đồng, đạt 16% so với dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương được 33,6 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài được 1.331 tỷ đồng, đạt 29,6% dự toán, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, Công ty TNHH Ford Việt Nam nộp NSNN 728,7 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ do tiêu thụ tốt xe sản xuất trong nước. Một số DN khác nộp cao hơn so với cùng kỳ như: Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương và các nhà thầu nộp 166 tỷ đồng, bằng 141% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Brother Việt Nam nộp 44 tỷ đồng, bằng 163%; Công ty TNHH May Tinh Lợi nộp tăng 14,5 tỷ đồng.

Thu từ khu vực DN ngoài quốc doanh được 480,4 tỷ đồng, đạt 17,2% dự toán năm; bằng 128,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do các DN nộp NSNN cao so với cùng kỳ năm trước như: Công ty CP Năng lượng Hòa Phát Hải Dương nộp 35 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ; Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương nộp 110,5 tỷ đồng, gấp 1.874 so với cùng kỳ do cải thiện sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh kết quả trên, theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, vẫn còn một số khoản thu đạt thấp so với dự toán, như thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được 1,7 tỷ đồng, bằng 5,3% dự toán, do chưa đến thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản được 602 triệu đồng, bằng 3,1% dự toán; thu tiền sử dụng đất được 234,1 tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán, do thị trường bất động sản đã không còn sôi động…