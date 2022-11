Hải Dương: Xử phạt Công ty xăng dầu Hải Hà bán dầu DO cao hơn giá niêm yết

(TBTCO) - Ngày 30/11, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Công ty TNHH một thành viên Vật tư xăng dầu Hải Hà (Công ty xăng dầu Hải Hà) bị xử phạt tổng số tiền 80 triệu đồng, vì hành vi vi phạm về bán hàng cao hơn giá niêm yết với hàng hóa do Liên Bộ Công thương - Tài chính quy định.

Lực lượng QLTT đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hải Dương xác minh phát hiện trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2022, Công ty đã 4 lần bán dầu DO cao hơn giá niêm yết tại từng thời điểm cho khách hàng là ông Đào Mạnh Dần, chủ Cơ sở gạch Liên Hòa, địa chỉ: Bát Trang, Quán Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, ngày 30/8/2022, Công ty TNHH MTV Vật tư xăng dầu Hải Hà xuất bán cho ông Đào Mạnh Dần 1.400 lít dầu DO với giá 24.750 đồng/lít. Giá niêm yết tại thời điểm này cho mặt hàng dầu DO là 23.750 đồng/lít. Công ty bán cao hơn giá niêm yết là 1.000 đồng/lít, số tiền đã thu về do bán cao hơn giá niêm yết là 1.400.000 đồng.

Hải Dương: Xử phạt 80 triệu đồng doanh nghiệp bán dầu DO cao hơn giá niêm yết. Ảnh: CTV

Lần thứ hai, vào ngày 07/10/2022, Công ty MTV Vật tư xăng dầu Hải Hà bán cho ông Đào Mạnh Dần 2.200 lít dầu DO với giá 22.700 đồng/lít. Giá niêm yết tại thời điểm này cho mặt hàng dầu DO là 22.200 đồng/lít. Công ty bán cao hơn giá niêm yết là 500 đồng/lít, số tiền đã thu về do bán cao hơn giá niêm yết là 1.100.000 đồng.

Tiếp đến lần thứ ba, vào ngày 19/10/2022, Công ty MTV Vật tư xăng dầu Hải Hà bán cho ông Đào Mạnh Dần 2.200 lít dầu DO với giá là 24.680 đồng/lít. Giá niêm yết tại thời điểm này cho mặt hàng dầu DO là 24.180 đồng/lít. Công ty bán cao hơn giá niêm yết là 500 đồng/lít, số tiền đã thu về do bán cao hơn giá niêm yết là 1.100.000 đồng.

Lần thứ tư, ngày 31/10/2022, Công ty MTV Vật tư xăng dầu Hải Hà bán cho ông Đào Mạnh Dần 2.200 lít dầu DO với giá là 25.280 đồng/lít. Giá niêm yết tại thời điểm này cho mặt hàng dầu DO là 24.780 đồng/lít. Công ty bán cao hơn giá niêm yết là 500 đồng/lít, số tiền đã thu về do bán cao hơn giá niêm yết là 1.100.000 đồng. Tổng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết là 4.700.000 đồng.