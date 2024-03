Hải quan Hà Nội phối hợp phá đường dây mua bán, vận chuyển hơn 17,9 kg ma túy tổng hợp

Tại cuộc họp giữa lực lượng Công an và Hải quan giữa tháng 1/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh công tác phòng, chống ma túy có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính chất sống còn; quá trình đấu tranh rất khó khăn và nguy hiểm. Do đó, sự phối hợp liên ngành chặt chẽ mới có thể đem lại hiệu quả cao nhất. Hai lực lượng Công an và Hải quan cần tăng cường quan hệ phối hợp tốt hơn nữa, đặc biệt là việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị Công an đóng tại địa phương, C04 với ngành Hải quan từ lúc phát hiện nghi vấn, có tin báo, tin nóng đến quá trình đấu tranh, triệt phá.