(TBTCO) - Đến nay, Chi cục Hải quan khu vực IV đã nhanh chóng sắp xếp tinh gọn bộ máy theo mô hình mới, đảm bảo thông quan cho kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 15%; thu ngân sách đạt 5.515 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định 2019/QĐ-BTC về sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan hải quan đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, Hải quan khu vực IV đã nhanh chóng ổn định hoạt động, không để ảnh hưởng đến quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hải quan khu vực IV thông quan cho kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 15%. Ảnh: HA

Theo Quyết định 2019/QĐ-BTC, Hải quan khu vực IV có trụ sở chính đặt tại tỉnh Hưng Yên, đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7/2025 và bao gồm 11 đơn vị thuộc chi cục; 5 đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu: Hải quan Hưng Yên; Hải quan Thái Bình; Hải quan Hà Nam; Hải quan Nam Định; Hải quan Ninh Bình.

Từ cuối tháng 6/2025 đến nay, đơn vị đã chuyển giao Hải quan Hải Dương cho Chi cục Hải quan khu vực III; tiếp nhận Hải quan Thái Bình từ Chi cục Hải quan khu vực III và tiếp nhận Hải quan Ninh Bình từ Chi cục Hải quan khu vực X.

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành theo mô hình chính quyền 2 cấp mới, đơn vị đã triển khai các biện pháp tạo thuận lợi, không để gián đoạn, ách tắc hàng hoá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Nhờ chủ động các giải pháp từ sớm, thống kê tính đến hết tháng 6/2025, đơn vị đã làm thủ tục cho lượng tờ khai xuất nhập khẩu là 667.932 tờ khai, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 34,4 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (34,4 tỷ USD/29,8 tỷ USD). Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Hải quan khu vực IV là 4.352 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.