(TBTCO) - Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công thương cho biết, Hàn Quốc mở thầu nhập khẩu gạo theo hạn ngạch thuế quan năm 2022. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường Hàn Quốc nhiều tiềm năng và ưa tiêu dùng sản phẩm nông sản Việt Nam trong nhiều năm qua.

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công thương cho biết, Tổng công ty Thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc (aT) thông báo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và kế hoạch các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo trong năm 2022.

Theo đó, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, hiện nay, khối lượng đấu thầu gạo được Hàn Quốc áp dụng theo cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQ). Kể từ năm 2020, hàng năm Hàn Quốc áp dụng mức thuế suất ưu đãi 5% cho khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn gạo nhập khẩu. Thuế suất áp dụng cho khối lượng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 513%. Trong khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn, Hàn Quốc cam kết phân bổ 388.700 tấn theo cơ chế hạn ngạch quốc gia CSQ (Country-Specific Quota) cho 5 nước gồm Trung Quốc, Hoa kỳ, Việt Nam, Thái Lan và Úc. Khối lượng 20.000 tấn gạo nhập khẩu còn lại được áp dụng theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi.

Sản phẩm gạo của Việt Nam có tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Ảnh: Hải Anh

Về kế hoạch các đợt đấu thầu năm 2022, trong nửa đầu năm 2022, các đợt đấu thầu gạo của Hàn Quốc được thông báo vào tháng 1, tháng 2, tháng 4 và tháng 6 (tổng cộng bốn lần).

Nửa cuối năm 2022, dự kiến sẽ tổ chức thêm hai hoặc ba đợt đấu thầu tùy thuộc vào tình hình trong nước.

Trong đợt đấu thầu vào tháng 1/2022, Hàn Quốc không triển khai nhập khẩu gạo có xuất xứ từ Việt Nam. Đợt đầu thầu tháng 2/2022, Hàn Quốc thông báo mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam (gồm cả gạo lứt hạt dài và gạo tẻ hạt dài).

Cụ thể như sau, số lượng, chủng loại gạo, xuất xứ, tiêu chuẩn, thời hạn và cảng giao hàng; phương pháp đấu thầu; đầu thầu cạnh tranh công khai; điều kiện tham gia đấu thầu. Doanh nghiệp tham gia đấu thầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống đấu thầu điện tử www.atbid.co.kr.

Để nộp hồ sơ qua hệ thống đấu thầu điện tử, doanh nghiệp phải đăng ký chứng thực vân tay điện tử trước với aT. Hàng mẫu (5 túi, mỗi túi 2 kg gạo): mang hàng mẫu trực tiếp qua Văn phòng quản lý lương thực thuộc Tổng Công ty Thương mại nông, thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc hoặc gửi qua đường bưu điện tới aT Center (Korea Agro - Fisheries & Food Trade Coporation, 227, Munwha -ro, Naju – si, Jeollanam – do, Republic of Korea)./.