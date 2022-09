(TBTCO) - Ngày 29/9, xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh Royal Mint đã công bố những đồng tiền xu đầu tiên có hình ảnh Vua Charles III được dập nổi.

Đồng xu có hình Vua Charles III.

Theo Royal Mint, hình ảnh chân dung Vua Charles III sẽ xuất hiện trên các đồng 50 xu dự kiến lưu hành trong thời gian tới.

Ngoài ra, hình ảnh Vua Charles III cũng sẽ được khắc trên đồng 5 bảng Anh mang ý nghĩa tưởng niệm với mặt sau là chân dung của cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Chân dung của Vua Charles III trên đồng xu quay mặt sang trái, ngược hướng với chân dung cố Nữ hoàng Elizabeth II trên tiền xu cũ theo truyền thống được áp dụng trong trường hợp thay đổi ngôi vương kể từ khi chế độ quân chủ được khôi phục vào năm 1660.

Đích thân Vua Charles III đã duyệt hình ảnh do nhà điêu khắc Martin Jennings tạo tác.

Viền quanh chân dung Vua Charles III được bao quanh bởi một dòng chữ Latinh, dịch ra tiếng Anh là "King Charles III, by the Grace of God, Defender of the Faith" (tạm dịch: Vua Charles III, nhờ ân điển của Chúa, người bảo vệ Đức tin).

Theo nhà điêu khắc Jennings, bức chân dung của Vua Charles III được khắc theo bức ảnh của nhà Vua, dựa trên những mẫu nổi mang tính biểu tượng trên đồng tiền xu nước Anh trong nhiều thế kỷ qua.

Ông chia sẻ đây là tác phẩm nhỏ nhất mà ông từng khắc, nhưng là hình ảnh sẽ được mọi người trên khắp thế giới chiêm ngưỡng và lưu giữ trong nhiều thế kỷ./.