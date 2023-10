Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và an ninh con người”

(TBTCO) - Ngày 18/10/2023, Khoa Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - VNU-IFI) phối hợp với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Viện Quốc tế Pháp ngữ (2IF) - Đại học Jean Moulin Lyon 3 tổ chức hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và vấn đề an ninh con người”.

Sự kiện còn có sự đồng hành của Hội Hữu nghị Pháp - Việt (AAFV), Viện Pháp tại Việt Nam (IFV), Tập đoàn giáo dục toàn cầu Galileo (GGEF), Viện Chiến lược chuyển đổi số (DTSI), Tập đoàn Linagora Việt Nam và Viện Nghiên cứu châu Phi - Trung Đông (IAMES), Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Vietnam DX và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Cụm từ “an ninh con người” lần đầu tiên được Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) sử dụng vào năm 1994 trong báo cáo hàng năm về sự phát triển của con người - tài liệu được cho là đã đề cập toàn diện nhất về khái niệm an ninh con người.

Trong đó, UNDP đã phát triển một bước đột phá kép so với tầm nhìn truyền thống về an ninh, cụ thể: (i) an ninh con người nhằm mục đích định vị lại các cá nhân với tư cách là chủ thể chính của an ninh hơn là các quốc gia; (ii) phá vỡ quan điểm và tầm nhìn về an ninh chỉ tập trung vào các vấn đề quân sự.

Chính vậy, UNDP đã đề xuất khái niệm an ninh con người, với 07 nhân tố cấu thành gồm: (1) an ninh kinh tế, (2) an ninh lương thực, (3) an ninh y tế, (4) an ninh môi trường, (5) an ninh cá nhân, (6) an ninh cộng đồng và (7) an ninh chính trị.

Bà Caroline Rizza - Viện Bách khoa Paris, nhà nghiên cứu thỉnh giảng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững quốc gia Pháp (IRD) tại Hà Nội.

An ninh con người chiếm một vị trí quan trọng trong bốn lĩnh vực an ninh chủ yếu, cùng với an ninh quốc gia, an ninh công cộng và an ninh phi truyền thống. An ninh con người và đảm bảo an ninh con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo đó, không chỉ đơn giản là tình trạng không có xung đột bạo lực, mà còn bao gồm nhân quyền, quản lý nhà nước tốt, cơ hội tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm mỗi cá nhân có cơ hội và sự lựa chọn để phát huy được năng lực của mình.

Các quốc gia luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển, nói cách khác, con người là trung tâm, là quan trọng nhất trong quá trình phát triển. An ninh con người là điều kiện sống còn cho sự ổn định, thịnh vượng và phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc.

Những biến động trong an ninh quốc tế hiện nay đang ngày càng làm rõ ràng hơn phạm trù an ninh con người; các yếu tố thay đổi có ảnh hưởng sâu sắc và tác động đến an ninh con người. Theo đó, kỹ thuật số được xếp như một trong những vấn đề được quan tâm nhất mà hệ quả chính của nó là quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số không chỉ mang lại cơ hội mà còn đặt ra những thách thức cho sự phát triển an ninh con người của các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dưới sự tác động mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hóa nói chung và quá trình chuyển đổi số nói riêng, an ninh con người được đặt trong mối quan hệ mật thiết với những nội dung an ninh khác. Bối cảnh hiện nay cho thấy, cần có sự hợp lực từ các quốc gia - dân tộc, để cùng gây dựng môi trường an toàn cho không chỉ người dân sống trên lãnh thổ của mình, mà còn góp phần đảm bảo an ninh con người trên phạm vi toàn cầu.

Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và an ninh con người" đã quy tụ các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và chuyên môn học thuật xoay quanh chủ đề an ninh con người và những tác động của chuyển đổi số./.