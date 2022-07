(TBTCO) - Ngày 6/7, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) công bố báo cáo cho thấy tổng cộng 61,3 triệu người Brazil - tương đương 28,9% dân số - phải sống trong tình trạng mất an ninh lương thực trong giai đoạn 2019-2021, trong đó có tới 15,4 triệu người đối mặt với tình trạng này ở mức độ nghiêm trọng.

Người dân trên đường phố Sao Paulo (Brazil).

Theo FAO, tình trạng nghèo đói ở Brazil ngày càng trở nên trầm trọng. Trong giai đoạn 2014-2016, mất an ninh lương thực đã tác động đến đời sống của 37,5 triệu người Brazil, trong đó có 3,9 triệu người ở sống trong tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Một nghiên cứu mới đây của Quỹ Getulio Vargas (FGV) cho thấy tỷ lệ người dân Brazil không đủ tiền mua thức ăn cho bản thân hoặc gia đình tại một số thời điểm trong năm đã tăng lên mức kỷ lục 36% năm 2021 so với mức 30% năm 2019.

Đây là lần đầu tiên tình trạng mất an ninh lương thực tại quốc gia sản xuất ngũ cốc lớn nhất Mỹ Latinh này cao hơn cả mức trung bình của thế giới kể từ năm 2006. Ngoài ra, khoảng cách giới trong tình trạng mất an ninh lương thực năm 2021 tại Brazil lớn hơn sáu lần so với mức trung bình toàn cầu.

Thống kê cho thấy tỷ lệ mất an ninh lương thực của 20% người nghèo nhất tại Brazil trong đại dịch COVID-19 đã tăng lên 75% năm 2021, so với 53% năm 2019, gần bằng tỷ lệ tại Zimbabwe, nơi có mức độ mất an ninh lương thực cao nhất trên thế giới (80%).

Cơ quan quản lý hộ tịch Brazil (CadÚnico) cho biết số hộ gia đình nằm trong diện nghèo đói cùng cực tại quốc gia Nam Mỹ này trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến hết tháng 4/2022 đã tăng từ 14,6 triệu hộ lên 18,2 triệu hộ, tương đương 52% trong tổng số 35 triệu gia đình nằm trong cơ sở thống kê của CadÚnico.

Tính theo dân số, 47 triệu người trong số hơn 83,3 triệu người nằm trong diện quản lý của CadÚnico đang sống trong tình trạng cực kỳ nghèo đói, chiếm tỷ lệ 55%./.