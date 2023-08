Hơn 66.000 ca mắc, 14 bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết

(TBTCO) - Ngày 30/8, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến 25/8 cả nước ghi nhận 66.386 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 bệnh nhân tử vong.

Theo Bộ Y tế, báo cáo của các địa phương cho thấy, số mắc sốt xuất huyết 8 tháng năm 2023 tập trung tại Hà Nội (5.190 ca mắc) và một số tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam như TP. Hồ Chí Minh (8.628 ca mắc), An Giang (3.161 ca mắc), Đồng Nai (3.114 ca mắc), Bình Dương (2.482 ca mắc), Bình Thuận (3.118 ca mắc), Sóc Trăng (2.481 ca mắc).

Phun hoá chất diệt muỗi để phòng sốt xuất huyết. Ảnh: TL.

Về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định, tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết của cả nước 8 tháng năm 2023 là 0,02% (thấp hơn tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết giai đoạn 2016 - 2020 là 0,03%), thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực (Timor Leste 1,2%, Indonesia 0,89%, Philippines 0,51%, Campuchia 0,2%, Lào 0,18%, Malaysia 0,06) và nằm trong chỉ tiêu về giảm tử vong do Thủ tướng Chính phủ giao tại Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 (≤0,09).

Tất cả các trường hợp tử vong đều ghi nhận tại khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên, chưa có trường hợp tử vong ghi nhận tại khu vực miền Bắc.

Theo Cục Y tế dự phòng, số mắc sốt xuất huyết ghi nhận tăng cao bắt đầu từ tuần 26 (tháng 6) và tăng cao nhất trong 3 tuần gần đây. Số mắc sốt xuất huyết trong 8 tháng năm 2023 giảm tại 3 khu vực (Khu vực miền Nam giảm 71%, khu vực miền Trung giảm 44,3%, khu vực Tây Nguyên giảm 34%), riêng khu vực miền Bắc tăng 125,2%, đặc biệt tại Hà Nội tăng 5,3 lần.

Tuýp virus sốt xuất huyết lưu hành năm 2023 chủ yếu là D1, D2 và không có sự khác biệt với các tuýp virus lưu hành những năm gần đây./.