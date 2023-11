Họp Ban chỉ đạo Dự án Hợp phần 1 - Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam

(TBTCO) - Tại tỉnh Nghệ An, hiện vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của tỉnh. Do vậy, để đạt mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch năm 2023, trong thời điểm cuối năm này, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp.