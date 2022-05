Hướng tới thành lập Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản Đồng bằng sông Cửu Long

(TBTCO) - Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, Công đoàn PV GAS tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiển thức về an toàn, vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên”.